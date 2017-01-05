GÃ¶ÄŸÃ¼s estetiÄŸi olacaÄŸÄ±m diye dilenen manken bu parayÄ± neden topladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

GÃ¶ÄŸÃ¼s estetiÄŸi olacaÄŸÄ±m diye dilenen manken youtube kanalÄ±ndan ÅŸaka yolu ile gÃ¶ÄŸÃ¼s kanseri olan kiÅŸilere destek olmak iÃ§in para topladÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°ngiltere'de bir model göÄŸüs estetiÄŸi yapmak için Londra'nÄ±n en kalabalÄ±k caddelerinin birinde tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± insanlardan para dilendi. BazÄ± insanlar modele para verirken bazÄ±larÄ± modele sÄ±rtlarÄ±nÄ± döndüler.

FOTOÄžRAF ÅžARTIYLA YARDIM ETMEYÄ° KABUL ETTÄ°

Modele para yardÄ±mÄ± yapan bazÄ± insanlar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bazÄ± ÅŸeyler istediler. Bir adam modele yaklaÅŸÄ±p kendisi ile fotoÄŸraf çektirmesi ÅŸartÄ± ile kendisine para vereceÄŸini söyledi.

AHLAKSIZ TEKLÄ°FTE BULUNDU

BaÅŸka bir adam ise modele yaklaÅŸÄ±p ameliyat için ne kadar paraya ihtiyacÄ± olduÄŸunu sordu. Model 5 bin euro'ya ihtiyacÄ± olduÄŸunu söyledi. RakamÄ± duyan adam, modele kendisi ile bir gece geçirmeyi kabul etmesi halinde kendisine bu parayÄ± vereceÄŸini söyledi.

AMACI KANSER HASTALARINA YARDIM ETMEKMÄ°Åž

Ama sonradan videonun bir YouTube kullanÄ±cÄ±sÄ± tarafÄ±ndan göÄŸüs kanseri olan insanlar için ÅŸaka yolu ile para toplamanÄ±n bir projesi olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±.