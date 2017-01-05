ABD'den Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± flaÅŸ uyarÄ±

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± DenizaÅŸÄ±rÄ± GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸma Konseyi, Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan vatandaÅŸlarÄ±nÄ± uyardÄ±

Ä°zmir'in BayraklÄ± ilçesindeki adliyenin önünde gerçekleÅŸtirilen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 polis memuru ve bir adliye çalÄ±ÅŸanÄ± ÅŸehit olmuÅŸtu. Bu hain saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Amerika'dan vatandaÅŸlarÄ± için uyarÄ± geldi.

Ä°ÅŸte o uyarÄ±:

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± DenizaÅŸÄ±rÄ± Güvenlik DanÄ±ÅŸma Konseyi(OSEC) Ä°zmir Adliyesi yakÄ±nlarÄ±na meydana gelen patlamada, ABD vatandaÅŸlarÄ±na yönelik yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± güvenlik uyarÄ±sÄ±nda, terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n meydana geldiÄŸi bölgeden uzak durmalarÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.