Ana Sayfa | DÃœNYA 05/01/2017 21:33

ABD'den Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± flaÅŸ uyarÄ±

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ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± DenizaÅŸÄ±rÄ± GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸma Konseyi, Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan vatandaÅŸlarÄ±nÄ± uyardÄ±

Ä°zmir'in BayraklÄ± ilçesindeki adliyenin önünde gerçekleÅŸtirilen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 polis memuru ve bir adliye çalÄ±ÅŸanÄ± ÅŸehit olmuÅŸtu. Bu hain saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Amerika'dan vatandaÅŸlarÄ± için uyarÄ± geldi.

Ä°ÅŸte o uyarÄ±:

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± DenizaÅŸÄ±rÄ± Güvenlik DanÄ±ÅŸma Konseyi(OSEC) Ä°zmir Adliyesi yakÄ±nlarÄ±na meydana gelen patlamada, ABD vatandaÅŸlarÄ±na yönelik yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± güvenlik uyarÄ±sÄ±nda, terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n meydana geldiÄŸi bölgeden uzak durmalarÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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