O Ã¼lke kuÅŸ gribi tehlikesine karÅŸÄ± ayaklandÄ±

Fransa TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±, kuÅŸ gribi tehlikesine karÅŸÄ± Ã§iftliklerde yetiÅŸtirilen yaklaÅŸÄ±k 1 milyon Ã¶rdek ve kazÄ±n imha edilmesine karar verildi

Fransa TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±, kuÅŸ gribi (H5N8) tehlikesine karÅŸÄ± çiftliklerde yetiÅŸtirilen yaklaÅŸÄ±k 1 milyon ördek ve kazÄ±n imha edilmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, ülkenin güneybatÄ±sÄ±nda ÅŸu ana kadar 89 kuÅŸ gribi vakasÄ±nÄ±n görüldüÄŸü bildirildi. KuÅŸ gribinin hÄ±zla yayÄ±lma tehlikesi bulunduÄŸu vurgulanan açÄ±klamada, uyarÄ± gönderilen bölgelerdeki çiftliklerde yetiÅŸtirilen ördek ve kazlarÄ±n imha edilmesi için 20 Ocak tarihine kadar süre verildiÄŸi duyuruldu. AçÄ±klamada, sektör temsilcilerine zararlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ± vaadinde bulunuldu. Kaz ciÄŸeri üretimi ve ihracatÄ±nda dünyada ilk sÄ±rada yer alan Fransa'da, kuÅŸ gribinin mali bilançosunun ÅŸimdilik 80 milyon avroyu bulmasÄ± bekleniyor.