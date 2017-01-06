Ana Sayfa | DÃœNYA 06/01/2017 11:26

O Ã¼lkede deprem ÅŸoku Ã¶lÃ¼ler var

deprem haberleri

Ä°ran'da meydana gelen 5.1 ÅŸiddetindeki depremde 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ä°ran'Ä±n Fars eyaletine baÄŸlÄ± Honc ilçesinde 5,1 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi. Ä°lk belirlemelere göre olayda 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezi, depremin yerin 4 kilometre derinliÄŸinde yerel saatle 06.03'te (TSÄ° 05.33) meydana geldiÄŸini duyurdu.

Yetkililer deprem sonucu çöken bir evin enkazÄ±ndan 4 kiÅŸinin cesedinin çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ölen kiÅŸilerin yabancÄ± uyruklu Afgan vatandaÅŸÄ± olduklarÄ± kaydedildi. Olayda en az 4 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Depremin meydana geldiÄŸi Honc, Ä°ran'Ä±n güneyinde Basra Körfezi yakÄ±nlarÄ±nda yer alÄ±yor. 

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