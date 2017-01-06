ÃœrdÃ¼n Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili flaÅŸ karar aldÄ±

ÃœrdÃ¼n'de Reina saldÄ±rÄ±sÄ± hakkÄ±nda kÃ¶tÃ¼ yorumlar yapan 12 kiÅŸi hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lacak

Haberi, Ürdün medyasÄ±nÄ± kaynak gösteren Associated Press duyurdu.Ürdün haber ajansÄ± Petra da 16 sosyal medya hesabÄ±nÄ±n incelendiÄŸini ve bu kapsamda 12 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Haberde; saldÄ±rÄ±ya destek vermek, nefrete teÅŸvik, bölücülük yapmak ve terör eylemi kurbanlarÄ± ile ailelerine hakaret etmekle suçlanan bu kiÅŸilerin, Siber Suçlar YasasÄ±'nÄ±n 11'inci Maddesi'ni ihlal ettikleri gerekçesiyle yargÄ±lanacaklarÄ± belirtildi.

Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'ya düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden 39 kiÅŸiden ikisi Ürdün vatandaÅŸÄ±ydÄ±. SaldÄ±rÄ±da altÄ± Ürdün vatandaÅŸÄ± da yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

TÜRKÄ°YE'DE 20’YE YAKIN SOSYAL MEDYA HESABI Ä°NCELENÄ°YOR

Türkiye'de de Ortaköy’deki terör saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin sosyal medyada övücü paylaÅŸÄ±mlar yapanlar hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. DHA'nÄ±n haberinde, ÅŸu ana kadar 20’ye yakÄ±n sosyal medya hesabÄ±nÄ±n incelemeye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, tespit edilen hesap sahipleri hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verileceÄŸi ifade edilmiÅŸti.Bu kiÅŸiler hakkÄ±nda, "halkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik veya aÅŸaÄŸÄ±lama" suçundan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸu bildirilmiÅŸti.