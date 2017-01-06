Rusya Suriye'deki askeri gÃ¼Ã§lerini azaltmaya baÅŸlayacak

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri, Suriye'deki askeri gÃ¼Ã§lerini azaltacaklarÄ±nÄ± duyurdu

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri, Suriye'deki askeri güçlerini azaltmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± söyleyerek, Rusya'ya geri dönecek ilk grup arasÄ±nda ülkenin tek uçak gemisi olan Amiral Kuznetsov ve personelinin de yer alacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"BaÅŸkomutan Vladimir Putin'in kararÄ± doÄŸrultusunda Suriye'deki güçlerimizi azaltmaya baÅŸlÄ±yoruz" ifadelerini kullanan Rusya Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Valeriy Gerasimov, ülkeden ilk olarak ayrÄ±lacak grup arasÄ±nda Amiral Kuznetsov ve kruvazör Pyotr Velikiy'in yer alacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.