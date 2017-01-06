Ana Sayfa | DÃœNYA 06/01/2017 12:13

Rusya Suriye'deki askeri gÃ¼Ã§lerini azaltmaya baÅŸlayacak

rusya

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri, Suriye'deki askeri gÃ¼Ã§lerini azaltacaklarÄ±nÄ± duyurdu

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri, Suriye'deki askeri güçlerini azaltmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± söyleyerek, Rusya'ya geri dönecek ilk grup arasÄ±nda ülkenin tek uçak gemisi olan Amiral Kuznetsov ve personelinin de yer alacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"BaÅŸkomutan Vladimir Putin'in kararÄ± doÄŸrultusunda Suriye'deki güçlerimizi azaltmaya baÅŸlÄ±yoruz" ifadelerini kullanan Rusya Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Valeriy Gerasimov, ülkeden ilk olarak ayrÄ±lacak grup arasÄ±nda Amiral Kuznetsov ve kruvazör Pyotr Velikiy'in yer alacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

macaristan

SoÄŸuk hava 80 can aldÄ±

Macaristan'da etkili olan ÅŸiddetli soÄŸuk hava nedeniyle 80 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

reina saldÄ±rÄ±

ÃœrdÃ¼n Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili flaÅŸ karar aldÄ±

ÃœrdÃ¼n'de Reina saldÄ±rÄ±sÄ± hakkÄ±nda kÃ¶tÃ¼ yorumlar yapan 12 kiÅŸi hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lacak

deprem haberleri

O Ã¼lkede deprem ÅŸoku Ã¶lÃ¼ler var

Ä°ran'da meydana gelen 5.1 ÅŸiddetindeki depremde 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti