SoÄŸuk hava 80 can aldÄ±

Macaristan'da etkili olan ÅŸiddetli soÄŸuk hava nedeniyle 80 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Macaristan'da dondurucu soÄŸuklar nedeniyle 80 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.Macaristan Sosyal Forumu yöneticisi Endre Simo, Macaristan'da 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n sonbaharÄ±ndan bu yana soÄŸuk havalar nedeniyle toplam 80 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini açÄ±kladÄ±. Simo, soÄŸuk nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybedenlerden 27'sinin kendi evinde öldüÄŸünü, diÄŸerlerinin ise evi olmayan ve sokaklarda yaÅŸamak zorunda kalan evsizler olduÄŸunu, bu rakamlarÄ±n 2015 yÄ±lÄ±na göre iki kat arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Endre Simo, fakir olduklarÄ± için evlerinde doÄŸalgaz ya da baÅŸka bir Ä±sÄ±tÄ±cÄ± yakamayan insanlarÄ±n zor durumda olduÄŸunu, özellikle yaÅŸlÄ±larÄ±n kalorifer, ya da soba yakacak parasÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, devletin bu kiÅŸilere yardÄ±m elini uzatmasÄ± gerektiÄŸini açÄ±kladÄ±.