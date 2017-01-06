Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Xi Jinping'den futbol kulÃ¼pleri hakkÄ±nda flaÅŸ aÃ§Ä±klama

Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Xi Jinping, kulÃ¼pleri para yakmakla eleÅŸtirerek, bu konuda getirilen sÄ±nÄ±rlamanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kan kulÃ¼plerin ligden atÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Çin kulüpleri son 2 yÄ±ldÄ±r transfer rekorlarÄ±nÄ± alt üst ediyor. Bu nedenle Çin Ligi birçok yÄ±ldÄ±z oyuncu için çok cazip bir adres haline geldi. Åžubat ayÄ±nda baÅŸlayacak yeni sezon öncesi Oscar, Carlos Tevez ve John Obi Mikel gibi yÄ±ldÄ±zlar Çin'e gitti.Burak YÄ±lmaz 8 milyon euroya G.Saray'dan Beijing Guoan'a; Ersan Gülüm 7 milyon euro bonservis bedeli ile Hebei China'ya transfer olmuÅŸtu. Tevez'in, yÄ±llÄ±k 41 milyon Euro ile dünyanÄ±n en çok kazanan oyuncusu olduÄŸu sanÄ±lÄ±yor. Oscar ise Chelsea'den aldÄ±ÄŸÄ± maaÅŸÄ± 4'e katlamÄ±ÅŸ durumda.

"PARALARI YAKTILAR"

Çin Devlet BaÅŸkanÄ± Xi Jinping, ülkesinin gelecek 50 yÄ±l içinde futbolda bir süper güç haline gelmesini istese de, kulüplerin tuttuÄŸu yoldan memnun görünmüyor. Öyle ki; hükümet sözcüsü kulüpleri "paralarÄ±nÄ± yakmakla" eleÅŸtirdi ve bazÄ± sÄ±nÄ±rlamalarÄ±n yolda olduÄŸu mesajÄ±nÄ± verdi.

"AKIL DIÅžI YATIRIMLARA SON"

Geçen yÄ±l Asya transfer rekorunu 4 kez kÄ±ran kulüplerin, Çin futbolunun geleceÄŸine hizmet etmediÄŸini savunan sözcü; "Kulüplerin transfer harcamalarÄ± kÄ±sÄ±tlanacak. AkÄ±l dÄ±ÅŸÄ± yatÄ±rÄ±mlara son vereceÄŸiz. Kurallara uymayan kulüpleri de ligden ihraç edeceÄŸiz" dedi.Sözcü, söz konusu kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n ne zaman yürürlüÄŸe gireceÄŸi konusunda net bir bilgi vermedi.