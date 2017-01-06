Ana Sayfa | DÃœNYA 06/01/2017 16:35

Donald Trump'Ä±n baÅŸkan seÃ§ilemeyeceÄŸini aÃ§Ä±klayan MeksikalÄ± kahinden ÅŸok aÃ§Ä±klamalar


GeÃ§en yÄ±lbaÅŸÄ±nda Donald Trump'Ä±n baÅŸkan seÃ§ilemeyeceÄŸini aÃ§Ä±klayan kahin Antonio Vazquez, ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± hakkÄ±nda ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± tahminler sundu.

Meksika'nÄ±n en ünlü kâhini ABD'nin seçilmiÅŸ baÅŸkanÄ± Donald Trump ile ilgili tahminlerde bulundu. 'En Büyük Büyücü' lakaplÄ± Antonio Vazquez, geçen yÄ±lbaÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± kehanetlerde Trump'Ä±n ABD BaÅŸkanÄ± seçilemeyeceÄŸini iddia etmiÅŸti.Trump'Ä±n 20 Ocak'ta görev baÅŸÄ±na geçtikten sonra, Meksika ile “uyum içerisinde” hareket edeceÄŸini savunan Vazquez, buna karÅŸÄ±n ABD'li siyasetçinin seçim kampanyasÄ±nda söz verdiÄŸi gibi 2017 senesi içerisinde Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar ördürmeye baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± iddia etti.Daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± tahminlerin birçoÄŸunu tutturduÄŸu öne sürülen Vazquez, Ocak 2016'daki tahmininde ABD seçimlerinde Trump'Ä±n kaybedeceÄŸini ve El Chapo (Bücür) lakaplÄ± MeksikalÄ± uyuÅŸturucu baronu Joaquin Guzman'Ä±n 2016'da öleceÄŸini iddia etmiÅŸti. Ancak ünlü kahin her iki tahmininde de yanÄ±ldÄ±.

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