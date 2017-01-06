Ana Sayfa | DÃœNYA 06/01/2017 17:17

ÃœÃ§ hilalli OsmanlÄ± bayraÄŸÄ± tepkiler Ã¼zerine yasaklandÄ±


Berlin Mehter takÄ±mÄ±nÄ±n taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± 3 hilalli OsmanlÄ± sancaÄŸÄ± belediyeye gelen tepkiler nedeniyle yasaklandÄ±.

Almanya'nÄ±n Nürnberg yakanlarÄ±ndaki Fürth ÅŸehrinde, 1817 yÄ±lÄ±ndan bu yana Eylül ayÄ±nda yapÄ±lan Hasat BayramÄ± kortejinde yer alan Türk BirliÄŸi ekibindeki Berlin Mehter takÄ±mÄ±nÄ±n taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± 3 hilalli OsmanlÄ± sancaÄŸÄ± gelen tepkiler üzerine Fürth Belediyesince yasaklandÄ±. Son dört yÄ±ldÄ±r kortejde yer alan mehter takÄ±mÄ±nÄ±n taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± üç hilalli sancaÄŸÄ±n OsmanlÄ± savaÅŸ bayraÄŸÄ±nÄ± ve saÄŸcÄ± Türk örgütlerini temsil ettiÄŸi gerekçesi ile Pegida'nÄ±n itiraz ettiÄŸi, imza kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ve belediyenin bu tepkileri göz önüne alarak yasaklama kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

HER YIL 130 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° Ä°ZLÄ°YOR

Her yÄ±l 130 bin kiÅŸinin izlediÄŸi kortej de yer alan Fürth Türk BirliÄŸi ekibi yol boyunca alkÄ±ÅŸlanÄ±rken, alÄ±nan karar vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z arasÄ±nda ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yarattÄ±. Yasaklama kararÄ±nÄ±n yaklaÅŸan seçimler olduÄŸu ve siyasi bir karar olduÄŸu belirtilirken Ditib Fürth BaÅŸkanÄ± Refet AvcÄ±, belediyenin kararÄ±nÄ±n toplanacak Fürth Türk BirliÄŸi üyelerince deÄŸerlendirmeye alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ±, Belediye BaÅŸkanÄ± Thomas Jung ile görüÅŸüleceÄŸini ve alÄ±nan kararÄ±n daha sonra kamu oyuna açÄ±klayacaklarÄ±nÄ± söyledi.

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