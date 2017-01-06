Ana Sayfa | DÃœNYA 06/01/2017 17:30

Kuzey Kore 2017 takviminde bir ilki gerÃ§ekleÅŸtirdi


Kuzey Kore turist Ã§ekmek iÃ§in 2017 iÃ§in yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± takvimine hosteslerin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± da koydu.

Dünyadaki diÄŸer ülkelerle zayÄ±f iliÅŸkiler kurmasÄ± sebebiyle merak uyandÄ±ran Kuzey Kore'den beklenmedik bir hamle geldi. 2017 takviminde hosteslerin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± kullanan ülke ilk kez ülkeye turist çekmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. YabancÄ±larÄ±n çok zor girdiÄŸi Kuzey Kore 2017 takviminde bir ilki gerçekleÅŸtirdi. Ülke yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± takvimde uçakta güzel hosteslerin yolculara uçuÅŸ kurallarÄ±nÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± görülüyor. Takvimin turistlerin ilgisini çekmeyi hedeflediÄŸi anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Ülkenin imajÄ±nÄ± düzeltmek için yapÄ±lan bu hamle bir ilk niteliÄŸinde. Kim Jong Un'un yönetimindeki ülkede daha önceki yÄ±llarda da takvimler yayÄ±nlanÄ±yordu ancak bu takvimlerde Kuzey Kore'nÄ±n doÄŸasÄ±ndan fotoÄŸraflar yer alÄ±yordu. Kuzey Kore'nin otoriter lideri Kim Jong Un'un en son Kuzey Kore'de halkÄ±n Ä°sa'yÄ± unutup yerine babaannesine tapÄ±nmasÄ± için yeni yÄ±l kutlamalarÄ±na yasak getirdiÄŸi öne sürülmüÅŸtü.

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