Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri ABD'nin desteÄŸiyle Caber Kalesini ele geÃ§irdi

Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri, Osman Gazi'nin dedesi SÃ¼leyman Åžah'Ä±n ilk tÃ¼rbesinin bulunduÄŸu Caber Kalesi'ni ABD'nin hava desteÄŸiyle DAEÅž'in elinden aldÄ±.

Terör örgütü PKK'nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± PYD'nin ana omurgasÄ±nÄ± oluÅŸturduÄŸu Suriye Demokratik Güçleri, ABD'nin hava desteÄŸiyle terör örgütü DEAÅž'Ä±n elinde bulunan Caber Kalesini ele geçirdi. OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu'nun kurucusu Osman Gazi'nin dedesi Sülayman Åžah'Ä±n ilk türbesi Caber Kalesi'nde bulunuyordu.

TERÖR ÖRGÜTÜNE YAKIN SÄ°TELER DUYURDU

Kalenin terör örgütü PYD'nin eline geçtiÄŸi haber ve görüntüler, Irak ve Suriye'deki PYD'ye yakÄ±n sosyal medya hesaplarÄ±nda yayÄ±nlandÄ±. Koalisyon güçlerinin hava desteÄŸi ile ana omurgasÄ±nÄ± PKK'nÄ±n Suriye'deki kolu olan PYD'nin silahlÄ± kanadÄ± YPG'nin oluÅŸturduÄŸu Demokratik Suriye Güçlerinin yürüttüÄŸü Rakka operasyonu devam ederken, çatÄ±ÅŸmalar 10 gündür FÄ±rat Nehri kÄ±yÄ±sÄ±ndaki Caber Kalesi çevresinde yoÄŸunlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Suriye ve Irak'taki PKK'ya yakÄ±n internet siteleri DoÄŸu ve BatÄ± Caber köylerinin DEAÅž'ten alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iki köy arasÄ±nda bulunan Caber Kalesi'nin de terör örgütü PYD'nin eline geçtiÄŸini duyurdu.

SÜLEYMAN ÅžAH TÜRBESÄ° DAHA ÖNCE CABER KALESÄ°NDEYDÄ°

Tarih boyunca Ukayliler, HarzemÅŸahlar Memluklular, Türkmen boyunun eline geçen Caber'in Türkler için anlamÄ± bir baÅŸkadÄ±r. OsmanlÄ± Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin dedesi Süleyman Åžah, iki muhafÄ±zÄ±yla birlikte FÄ±rat Nehri'ni geçerken ÅŸehit düÅŸer. Cenazesi bu kaleye defnedilir. AsÄ±rlar sonra Yavuz Sultan Selim Han kaleyi OsmanlÄ± topraklarÄ±na katar, Süleyman Åžah'Ä±n iki muhafÄ±zÄ±yla birlikte defnedildiÄŸi yere türbe yaptÄ±rÄ±r.

1973'TE KARAKOZAK KÖYÜ'NE TAÅžINDI

Caber Kalesi, 20 KasÄ±m 1921'de Türkiye ile Fransa arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸmayla Türkiye'nin topraÄŸÄ± sayÄ±lÄ±r ve orada Türk bayraÄŸÄ± çekme, muhafÄ±z bulundurma hakkÄ± tanÄ±nÄ±r. Suriye Hükümeti FÄ±rat Nehri üzerinde 1968 tarihinde baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Tabka BarajÄ±'nÄ±n 1973 yÄ±lÄ±nda tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± ve barajÄ±n su toplamaya baÅŸlamasÄ±yla Caber Kalesi ve Süleyman Åžah'Ä±n türbesinin tamamen sular altÄ±nda kalacaÄŸÄ±nÄ± ileri sürerek, Türkiye'den naklini ister. YapÄ±lan anlaÅŸma ile Süleyman Åžah türbesi 1973 yÄ±lÄ±nda Karakozak Köyüne taÅŸÄ±nÄ±r.

2015'TE TÜRBE TÜRKÄ°YE'YE GETÄ°RÄ°LDÄ°

13 Mart 2014 tarihinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile DEAÅž arasÄ±ndaki çatÄ±ÅŸmalar sonucu Karakozak köyü ve türbenin bulunduÄŸu bölge IÅžÄ°D kontrolüne geçti. 22 Åžubat 2015'te, Türk SilahlÄ± Kuvvetleri artan güvenlik problemleri ve DEAÅž tehdidi nedeniyle 'Åžah FÄ±rat' adlÄ± askeri bir operasyon ile türbede bulunan 40 askeri ülkeye geri getirmek için Suriye'ye girdi. Türbede bulunan Süleyman Åžah'Ä±n naaÅŸÄ± ve diÄŸer manevi deÄŸeri bulunan eÅŸyalar alÄ±ndÄ±ktan sonra Süleyman Åžah Türbesi ve yakÄ±ndaki karakol patlayÄ±cÄ±larla havaya uçuruldu.Süleyman Åžah Türbesi SaygÄ± Karakolu ise 2015 yÄ±lÄ±nda ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Birecik Ä°lçesi'nin karÅŸÄ±sÄ±nda, sÄ±nÄ±ra yakÄ±n Suriye'nin EÅŸme Köyü'nde kuruldu.