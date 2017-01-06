Cezaevinde Ã§Ä±kan isyan 33 mahkumun Ã¶lÃ¼mÃ¼yle bastÄ±rÄ±ldÄ±

Brezilya'nÄ±n Venezuela sÄ±nÄ±rÄ±ndaki cezaevinde ikinci kez isyan Ã§Ä±ktÄ±. 33 mahkum daha hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Brezilya'nÄ±n Venezuela sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Roraima eyaletinde çÄ±kan cezaevi isyanÄ± felaketle bitti. Yetkililer, eyaletin en büyük cezaevindeki ayaklanmada 33 mahkumun öldüÄŸünü resmen açÄ±kladÄ±.Hafta içinde iki çetenin kavgasÄ±yla baÅŸlayan bir baÅŸka isyanda, 56 mahkum can vermiÅŸti. Amazon ormanlarÄ± içindeki Manaus'ta iki rakip çetenin kavgasÄ±yla baÅŸlayan isyanda çok sayÄ±da mahkum da hapishaneden kaçmÄ±ÅŸtÄ±. Kaçan mahkumlardan birinin çektiÄŸi selfie fotoÄŸrafÄ± Facebook hesabÄ±nda yayÄ±nlamasÄ±, dünya medyasÄ±nda haber olmuÅŸtu.