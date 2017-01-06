FETÃ– Washington'daki kalesini kapattÄ±

Fethullah GÃ¼len'in onursal baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Rethink Institute'nÃ¼n bulunduÄŸu bina da Samanyolu TV'nin Washington stÃ¼dyosu da yer alÄ±yordu

Örgütün ABD Kongresi'ne yönelik açtÄ±ÄŸÄ± lobi kuruluÅŸu Türki Amerikan Ä°ttifakÄ± (TAA). Fethullah Gülen'in onursal baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Rumi Forum ve düÅŸünce kuruluÅŸu görevini ifa eden Rethink Institute'nün bulunduÄŸu bina da boÅŸaltÄ±lanlar arasÄ±nda. ABD Kongresi'ne yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Union Tren Ä°stasyonu'nun arka sokaÄŸÄ±ndaki binada çalÄ±ÅŸan görevli, bu üç kuruluÅŸun da yaklaÅŸÄ±k iki ay önce bulunduklarÄ± katÄ± boÅŸalttÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Bu binada daha önce kapatÄ±lan Samanyolu TV'nin Washington stüdyosu da yer alÄ±yordu. Örgütün halkla iliÅŸkiler, topluluk faaliyetlerini ifade eden Amerikan Türk Dostluk DerneÄŸi (ATFA)'nÄ±n da adresini deÄŸiÅŸtirdiÄŸi ve yeni bir binaya taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Bir Türk- AmerikalÄ± kaynak, yeni adresin de daha sonra boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Rumi Forum ve ATFA'nÄ±n Washington'Ä±n kuzeyinde Rockville'de bulunan Maryland bölge ofislerini de kapattÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. FETÖ'nün kapatÄ±lan bu örgütleri nereye taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± henüz bilinmiyor. Örgütlenmelere ait web sitelerinde kuruluÅŸlarÄ±n yeni adresleriyle ilgili bir bilgi bulunmuyor.

MADDÄ° SEBEPLER MÄ°?

Örgütün asÄ±l maddi kaynaÄŸÄ±nÄ±n geldiÄŸi Türkiye'de yediÄŸi darbelerin ardÄ±ndan ABD'de daha düÅŸük bütçeli bir yapÄ±lanma içine girdiÄŸi görülüyor. Kamuya açÄ±k kayÄ±tlar TAA BaÅŸkanÄ± Faruk Taban gibi isimlerin evlerini satarak daha ucuza yeni evler satÄ±n aldÄ±klarÄ±nÄ± gösteriyor. Bu da akla örgütün elindeki tüm kaynaklarÄ± faaliyetlerini devam ettirmek için harcadÄ±ÄŸÄ± fikrini getiriyor. DiÄŸer bir mesele de yeni ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n FETÖ'yle ilgili atmasÄ± potansiyel adÄ±mlar, FETÖ'nün ofis deÄŸiÅŸiklerine giderek görünürlüÄŸünü azaltmayÄ± amaçlamasÄ± da mümkün.