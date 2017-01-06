CinsiyetÃ§i sÃ¶ylemi ortadan kaldÄ±rmak iÃ§in tuvaletleri birleÅŸtirecekler

Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de cinsiyetler arasÄ±ndaki ayrÄ±mÄ± kaldÄ±rmak iÃ§in Ã¶nce resmi dairelerdeki tuvaletleri birleÅŸtirilerek baÅŸlanacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Almanya'nÄ±n Berlin Eyaleti Adalet Senatörü Dirk Behrendt, uygulamaya önce resmi dairelerdeki tuvaletlerin birleÅŸtirilerek baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. YeÅŸiller Partisi eyalet Senatörü Dirk Behrendt, Adalet SenatörlüÄŸünü bir diÄŸer görevinin de cinsiyetler arasÄ±ndaki farklÄ±lÄ±klarÄ± ortadan kaldÄ±rmak olduÄŸunu belirterek, “Bizim vazifemiz günlük engelleri kaldÄ±rmaktÄ±r. Uygulamaya koyduÄŸumuz bu çalÄ±ÅŸmada önemli bir engeli ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ortadan kaldÄ±racaktÄ±r” dedi. Behrendt projenin Berlin’de cinsiyet ayÄ±rÄ±mÄ± yapÄ±lmadan dönüÅŸtürülen tuvaletler kÄ±sa bir zamanda büyük ilgi görerek bir çok devlet kurumunda yayÄ±lmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Özellikle mahkemeler, okullar, polis merkezleri, iÅŸçi bulma merkezleri, itfaiyeler ve maliye gibi 20’ye yakÄ±n binada denemelerin yapÄ±lacaÄŸÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

DÄ°LEK KOLAT ENGELLEMÄ°ÅžTÄ°

2014 yÄ±lÄ±nda Berlin’deki Konsanlar Partisi’nin tuvaletlerde “EÅŸitsizlik kaldÄ±rÄ±lsÄ±n” teklifini dönemin Uyum BakanÄ± Dilek Kolat, meclise verilen önergeyi engelleyerek tuvaletlerin birleÅŸtirilmesini engellemiÅŸti. 2015 yÄ±lÄ±nda ise eyalet genelindeki bütün partiler bu teklifin olup olmayacaÄŸÄ± konusunda bir pilot binanÄ±n seçilmesine karar verildi ve kÄ±smen uygulama baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.