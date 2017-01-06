Ana Sayfa | DÃœNYA 06/01/2017 20:45

ABD Florida HavalimanÄ±'nda silahlÄ± saldÄ±rÄ±


ABD'nin Florida eyaletindeki havalimanÄ±nda silahlÄ± saldÄ±rÄ± yaÅŸandÄ±.

ABD Florida'da havalimanÄ±nda silahlÄ± saldÄ±rÄ± düzenlendi. Ä°lk bilgilere göre saldÄ±rÄ±da 1 kiÅŸi öldü, 9 kiÅŸi yaralandÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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Rusya'dan flaÅŸ Suriye kararÄ±

Rusya, Suriye'deki askeri gÃ¼Ã§lerini azaltma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'ye bildirdi.


Florida HavalimanÄ±'nda Ã§ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

ABD'nin Florida HavalimanÄ±'nda Ã§Ä±kan silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 5 kiÅŸi Ã¶lÃ¼rken, 9 kiÅŸi de yaralandÄ±. SaldÄ±rgan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.


ABD aÃ§Ä±kladÄ± DEAÅž'Ä±n elebaÅŸlarÄ±ndan Mahmut el-Isevi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

ABD'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, DAEÅž'Ä±n elebaÅŸlarÄ±ndan olduÄŸu iddia edilen Mahmut el-Isevi Rakka'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.