ABD Florida HavalimanÄ±'nda silahlÄ± saldÄ±rÄ±

ABD'nin Florida eyaletindeki havalimanÄ±nda silahlÄ± saldÄ±rÄ± yaÅŸandÄ±.
ABD Florida'da havalimanÄ±nda silahlÄ± saldÄ±rÄ± düzenlendi. Ä°lk bilgilere göre saldÄ±rÄ±da 1 kiÅŸi öldü, 9 kiÅŸi yaralandÄ±.
ABD Florida'da havalimanÄ±nda silahlÄ± saldÄ±rÄ± düzenlendi. Ä°lk bilgilere göre saldÄ±rÄ±da 1 kiÅŸi öldü, 9 kiÅŸi yaralandÄ±.
Rusya, Suriye'deki askeri gÃ¼Ã§lerini azaltma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'ye bildirdi.
ABD'nin Florida HavalimanÄ±'nda Ã§Ä±kan silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 5 kiÅŸi Ã¶lÃ¼rken, 9 kiÅŸi de yaralandÄ±. SaldÄ±rgan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
ABD'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, DAEÅž'Ä±n elebaÅŸlarÄ±ndan olduÄŸu iddia edilen Mahmut el-Isevi Rakka'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.