ABD aÃ§Ä±kladÄ± DEAÅž'Ä±n elebaÅŸlarÄ±ndan Mahmut el-Isevi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

ABD'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, DAEÅž'Ä±n elebaÅŸlarÄ±ndan olduÄŸu iddia edilen Mahmut el-Isevi Rakka'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

ABD Merkez Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan (CENTCOM) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Isevi'nin Felluce'den Rakka'ya geçmeden önce DEAÅž'Ä±n medya ve istihbarat yapÄ±landÄ±rmasÄ±nda görev yaptÄ±ÄŸÄ±, örgüt içerisinde talimatlarÄ±n ve propaganda malzemelerinin akÄ±ÅŸÄ±ndan sorumlu olduÄŸu" kaydedildi.

DIÅž OPERASYONLARI KOORDÄ°NE EDÄ°YORDU

AçÄ±klamada, Isevi'nin dÄ±ÅŸ operasyonlarÄ±nÄ± koordine eden örgüt mensuplarÄ± ile bölgeler arasÄ± seyahat ettiÄŸi ve 2 KasÄ±m'da öldürülen DEAÅž'Ä±n Orta DoÄŸu Emiri Abdülbasit el-Iraki ile yakÄ±n iliÅŸkisinin bulunduÄŸu belirtildi.

"BÖLGELER ARASI TERÖR SALDIRILARI GERÄ°LEDÄ°"

CENTCOM açÄ±klamasÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verildi: "El-Isevi 2016 yÄ±lÄ±nda koalisyon tarafÄ±ndan örgütün dÄ±ÅŸ operasyonlarÄ± aÄŸÄ±ndan öldürülen on altÄ±ncÄ± liderdir. Onunla birlikte, DEAÅž'Ä±n terör saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± planlayan liderlerinin art arda öldürülmüÅŸ olmasÄ± ile birlikte onun da öldürülmüÅŸ olmasÄ± örgütün bölgeler arasÄ± terör saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± daha da geriletmiÅŸtir. Koalisyon, müttefik ve koalisyon ortaklarÄ± olan ülkelerde terör saldÄ±rÄ±sÄ± planlayan DEAÅž liderlerini takip edip, etkisiz hale getirmeye devam edecektir."