Florida HavalimanÄ±'nda Ã§ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

ABD'nin Florida HavalimanÄ±'nda Ã§Ä±kan silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 5 kiÅŸi Ã¶lÃ¼rken, 9 kiÅŸi de yaralandÄ±. SaldÄ±rgan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

ABD'nin Florida eyaletinde Fort Lauderdale-Hollywood HavalimanÄ±'nda meydana gelen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 5 kiÅŸi öldü, 9 kiÅŸi yaralandÄ±. Fort Lauderdale-Hollywood HavalimanÄ±'nda büyük bir paniÄŸe yol açan saldÄ±rÄ± üzerine, tüm giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlar geçici olarak durduruldu. Terminal 2'de, bagaj alÄ±m bölgesinde meydana gelen saldÄ±rÄ±nÄ±n nedenine henüz netlik kazanmadÄ±. Ortalama 650 uçuÅŸun gerçekleÅŸtiÄŸi Fort Lauderdale-Hollywod UluslararasÄ± HavalimanÄ± günde 73 bin yolcuya hizmet veriyor.

TERÖR SALDIRISI OLUP OLMADIÄžI ARAÅžTIRILIYOR

Güvenlik birimleri, tek ÅŸüpheli olduÄŸunu belirttikleri saldÄ±rganÄ± saÄŸ olarak yakalayarak gözaltÄ±na aldÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi. CNN'e konuÅŸan Broward County Valisi Barbara Sharief, "ZanlÄ±nÄ±n baÅŸka birileriyle koordineli hareket ettiÄŸine dair ÅŸu an elimizde bir kanÄ±t yok. Åžu anda gözaltÄ±nda ve olayÄ± soruÅŸturuyoruz" dedi. Yetkililerin, saldÄ±rganÄ±n motivasyonunun ne olduÄŸunu öÄŸrenmek üzere çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürdürdükleri, olayÄ±n terör saldÄ±rÄ±sÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ± konusunun deÄŸerlendirildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.