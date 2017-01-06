Rusya'dan flaÅŸ Suriye kararÄ±

Rusya, Suriye'deki askeri gÃ¼Ã§lerini azaltma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'ye bildirdi.

Rusya'nÄ±n Suriye'deki askeri güçlerini azaltma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± ve bu kapsamda Amiral Kuznetsov uçak gemisinin bölgeden ayrÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi. Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Valeriy Gerasimov, Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in kararÄ± doÄŸrultusunda Suriye'deki askeri güçlerini azaltmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Gerasimov, bu kapsamda ilk olarak Amiral Kuznetsov uçak gemisi ve beraberindeki savaÅŸ gemilerinin bölgeden ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

PUTÄ°N Ä°STEMÄ°ÅžTÄ°

Rusya'nÄ±n Suriye'deki güçlerinin komutanÄ± Andrey Kartapolov, Amiral Kuznetsov gemisinin Suriye kÄ±yÄ±larÄ±nda bulunduÄŸu 2 ay süresince, bin 252 hedefe 420 uçuÅŸ gerçekleÅŸtirildiÄŸini belirtti. Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, Suriye'de 30 AralÄ±k'ta Türkiye ve Rusya'nÄ±n garantörlüÄŸünde baÅŸlayan ateÅŸkesin ardÄ±ndan Suriye'deki Rus askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ±nÄ± istemiÅŸti.