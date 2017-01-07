ABD seÃ§imlerinde siber saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸi iddia edilen RuslarÄ±n kimlikleri belli oldu

Rusya'nÄ±n ABD seÃ§imlerine siber saldÄ±rÄ±larla mÃ¼dahale ettiÄŸine yÃ¶nelik ABD'nin elinde olan raporda bunu yapan RuslarÄ±n kimliklerinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi

NBC, CNN ve Washington Post'ta yer alan haber, istihbarat servislerinin dün ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama'ya sunduÄŸu raporu gören, ismi verilmeyen ABD'li yetkililere dayandÄ±rÄ±ldÄ±.

Raporda, üst düzey Rus yetkililerin, Donald Trump'Ä±n seçimi kazanmasÄ±nÄ± kutladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteren bilgilerin de yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

NBC News ayrÄ±ca, Rus bilgisayar korsanlarÄ±nÄ±n sadece adaylardan Hillary Clinton'un partisi Demokratik Parti yönetimini deÄŸil, Beyaz Saray, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve büyük ABD'li ÅŸirketleri de hedef almÄ±ÅŸ olduÄŸunu iddia etti.

Ä°stihbarat servisleri, Rusya'nÄ±n siber saldÄ±rÄ±larÄ± Donald Trump'Ä±n baÅŸkan seçilmesine yardÄ±m etmek amacÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunuyor.

ABD'li yetkililer bugün raporla ilgili olarak Trump'a da bilgi verecek.

Trump: Çok gizli rapor nasÄ±l basÄ±na sÄ±zdÄ±?

Daha önce de attÄ±ÄŸÄ± tweetlerle istihbarat servislerinin iddialarÄ±na ÅŸüpheyle yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Trump, Obama'ya sunulan raporun basÄ±na sÄ±zmasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.

Trump "NBC, Obama'ya sunulan çok gizli raporu nasÄ±l görüyor? Onlara bu raporu kim verdi, neden verdi? Politika!" yazdÄ±.

Donald Trump tweet

Raporun gizli olmayan bölümleri gelecek hafta kamuoyu ile paylaÅŸÄ±lacak.

8 KasÄ±m'daki ABD baÅŸkanlÄ±k seçimi öncesinde, Demokrat aday Hillary Clinton'Ä±n seçim kampanyasÄ±nÄ± yürüten John Podesta ve Demokratik Ulusal Komite'nin (DNC) e-postalarÄ± hacklenmiÅŸti. YazÄ±ÅŸmalar, Wikileaks'te paylaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Rusya ise suçlamayÄ± reddediyor. Wikileaks kurucusu Julian Assange da e-postalarÄ±n kaynaÄŸÄ±nÄ±n Moskova olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ediyor.

Biden'den Trump'a: ArtÄ±k büyü!

ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Joe Biden, PBS'e verdiÄŸi röportajda, raporun Rusya'nÄ±n müdahalesini açÄ±kça doÄŸruladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi ve Trump'Ä± bu iddialarÄ± görmezden geldiÄŸi için eleÅŸtirdi.

Biden "Bir baÅŸkanÄ±n CIA'den tutun da Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'na kadar sayÄ±sÄ±z istihbarat teÅŸikatÄ±nÄ± kulak vermemesi ve onlara güvenmemesi kesinlikle akÄ±l dÄ±ÅŸÄ± bir ÅŸey. Ä°stihbarat servislerinden daha fazlasÄ±nÄ± bildiÄŸini savunmak bir profesörden daha fazla fizik bildiÄŸini savunmak gibi. KitabÄ± okumadÄ±m, ama daha fazla bildiÄŸimi biliyorum demek gibi" dedi.

Biden'Ä±n Trump'Ä±n Twitter üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± düzenli eleÅŸtiriler ile ilgili soruya yanÄ±tÄ± ise "ArtÄ±k büyü Donald, artÄ±k büyü. YetiÅŸkin olma zamanÄ±. Sen bir baÅŸkansÄ±n. Bir ÅŸey yap. Bize ne olduÄŸunu göster" oldu.

Trump ise Biden'Ä±n sözlerine "Julian Assange 14 yaÅŸÄ±ndaki bir bilgisayar korsanÄ±nÄ±n bile e-postalarÄ± hackleyebileceÄŸini söyledi. DNC neden bu kadar dikkatsizdi'' diyerek karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

Senato'da iddialarla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

Amerikan Senatosu'nun SilahlÄ± Kuvvetler Komitesi'nde bu iddialarla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Dün komiteye ifade veren ABD Ulusal Ä°stihbarat Direktörü James Clapper, "SaldÄ±rÄ±lar ABD hükümetine büyük tehdit oluÅŸturdu" dedi.

Rusya'nÄ±n siber saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n oy sayÄ±mÄ±nda ise etkili olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Clapper, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in seçimlere müdahale etmesinin ardÄ±ndaki nedeni de açÄ±klayacaklarÄ±nÄ± söyledi.

Clapper, Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stihbarattan Sorumlu MüsteÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Marcel Lettre ve Amiral Michael Rogers tarafÄ±ndan yazÄ±lan raporda Rusya'dan "ABD hükümetine, ordusuna, diplomatik, ticari ve altyapÄ±sÄ±na yönelik büyük tehdit oluÅŸturan bir siber aktör" olarak bahsediliyor.

ABD geçen hafta 35 Rus diplomatÄ± bilgisayar korsanlÄ±ÄŸÄ± iddilarÄ± nedeniyle sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

Rusya ise bu adÄ±ma karÅŸÄ±lÄ±k vermeyeceÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.