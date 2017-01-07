ABD'deki havalimanÄ±nda meydana gelen saldÄ±rÄ±da Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ± sayÄ±sÄ± belli oldu

Florida'da yerel medyada yer alan haberlere gÃ¶re Fort Lauderdale HavalimanÄ±nda silahlÄ± saldÄ±rÄ± meydana geldi ve 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

SilahlÄ± saldÄ±rÄ±da en az 8 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildiriliyor.HavaalanÄ±nda tesadüfen bulunan Beyaz Saray eski Sözcüsü Ari Fleischer de Twitter mesajÄ±nda, "Lauderdale HavaalanÄ±'ndayÄ±m. AteÅŸ edildi. Herkes kaçÄ±yor." bilgisini verdi.

SaldÄ±rÄ±nÄ±n Terminal 2'de bagaj bekleyen yolcularÄ±n olduÄŸu alanda meydana geldiÄŸi, saldÄ±rganÄ±n Star Wars tiÅŸörtü giydiÄŸi iddia ediliyor.

SaldÄ±rgan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Polis, ikinci bir saldÄ±rgan olabileceÄŸi ÅŸüphesi üzerine havalimanÄ±nda geniÅŸ çaplÄ± arama yaptÄ±.

Bölgeyi kontrol altÄ±na alan polis, yaralanmayan yolcularÄ± olay yerinden tahliye etti.

SaldÄ±rÄ±yÄ± tek kiÅŸinin düzenlediÄŸi bilgisi var.

SÄ°LAHI BAGAJINDAN ÇIKARMIÅž

Fort Lauderdale-Hollywood UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nÄ± kana bulayan 26'li yaÅŸlardaki saldÄ±rgan Esteban Santiago'nun, saldÄ±rÄ±da kullandÄ±ÄŸÄ± silahÄ± bagajÄ±ndan çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

Alaska'dan, Kanada baÄŸlantÄ±lÄ± olarak Florida'ya gelen Santiago, görgü tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadelerine göre, Terminal 2'de bagajÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra tuvalete gitti. Burada bagajÄ±ndan, check-in iÅŸlemini yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± silahÄ± çÄ±karan saldÄ±rgan hedef gözetmeksizin saÄŸa sola ateÅŸ etmeye baÅŸladÄ±. HavalimanÄ±nda büyük bir kaosa yol açan olay sÄ±rasÄ±nda yolcular kendilerini koruyabilmek için apron da dahil deÄŸiÅŸik yerlere kaçÄ±ÅŸÄ±rken, 5 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, yaralanan 8 kiÅŸi de hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Yetkililer Santiago'nun, Alaska'dan uçaÄŸa bindiÄŸi sÄ±rada silahÄ±nÄ± beyan etmiÅŸ olduÄŸunu, içinde silah olan bagajÄ±n uçaÄŸÄ±n kargo bölümünde taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±ndan buna izin verildiÄŸini belirttiler.

Polis, olay yerindeki yolcularÄ± güvenlik gerekçesiyle tahliye etti. Dört terminali bulunan havalimanÄ±nda günde 73 bin yolcuya hizmet ediliyor.