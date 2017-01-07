ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Joe Biden Ã‡ocukluÄŸu bÄ±rak artÄ±k Donald

ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Joe Biden, Florida HavalimanÄ±'nda yaÅŸanan silahlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ve Trump'Ä±n sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± eleÅŸtirel paylaÅŸÄ±mlara yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Joe Biden, istihbarat teÅŸkilatÄ±na yönelik çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± eleÅŸtirdiÄŸi seçilmiÅŸ BaÅŸkan Donald Trump'a "çocukluÄŸu bÄ±rak artÄ±k Donald!" çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Amerikan PBS televizyonunun "Haber Saati" programÄ±na konuk olan Biden, seçilmiÅŸ baÅŸkanÄ±n sosyal medyada son zamanlardaki eleÅŸtirel paylaÅŸÄ±mlarÄ±na yönelik Trump'Ä±n artÄ±k bir yetiÅŸkin gibi davranmasÄ± gerektiÄŸi deÄŸerlendirmesinde bulundu. Bir baÅŸkanÄ±n istihbarat kurumlarÄ±na güvenmemesi ve dinlemeye yanaÅŸmamasÄ±nÄ±n "tehlikeli ve düÅŸüncesizce" olduÄŸunu söyleyen Biden, "(Trump'Ä±n) Ä°stihbarat teÅŸkilatÄ±ndan çok daha iyi biliyor olduÄŸunu iddia etmesi, birinin fizik konularÄ±nÄ± fizik profesöründen daha iyi biliyorum demesine benziyor. KitabÄ± okumadÄ±m, ancak daha iyisini biliyorum demeye benziyor." dedi. Trump'Ä±n son günlerdeki sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±na da deÄŸinen BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Biden, "BÄ±rak çocukluÄŸu Donald ve büyü artÄ±k. Sen baÅŸkansÄ±n. Bir ÅŸeyler yapma zamanÄ± artÄ±k." ÅŸeklinde konuÅŸtu. Trump görevi devraldÄ±ktan sonra her ÅŸeyin daha netleÅŸeceÄŸini belirten Biden, "Åžimdi artÄ±k oturup insanlarÄ±n hayatÄ±nÄ± etkileyen konularÄ± ciddi bir ÅŸekilde konuÅŸma zamanÄ±." ifadesini kullandÄ±. Ä°ki hafta sonra baÅŸkanlÄ±k görevini devralacak Trump, Rusya'nÄ±n kendi lehine ABD seçimlerine etki ettiÄŸi iddialarÄ±nÄ± reddederek istihbarat raporlarÄ±na güvenmediÄŸini dile getirmiÅŸti. Trump, sosyal medya üzerinden, "Bilgisayar sunucularÄ±nÄ±n incelenmesini hiçbir zaman talep etmeyenler, siber saldÄ±rÄ± konusunda nasÄ±l bu kadar emin olabilirler?" paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunmuÅŸtu.