Brezilya'da zanlÄ±nÄ±n yataÄŸÄ±nÄ±n iÃ§inden 20 milyon dolar Ã§Ä±ktÄ±

Brezilya'da uluslararasÄ± dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k komplosuyla ve kara para aklama iddiasÄ±yla tutuklanan Rocha'nÄ±n ABD'deki evine baskÄ±n yapan polis, zanlÄ±nÄ±n yataÄŸÄ±nda 20 milyon dolar buldu.

ABD'de tutuklanan BrezilyalÄ± Cleber Rene Rizerio Rocha'nÄ±n evine baskÄ±n yapan polis, yataÄŸÄ±n altÄ±nda büyük miktarda para buldu.Polis, uluslararasÄ± dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k komplosuyla ve kara para aklama iddiasÄ±yla tutuklanan Rocha'nÄ±n ABD'nin Massachusetts eyaletindeki bir apartman dairesinde bulunan evini aradÄ±. YapÄ±lan aramada yataÄŸÄ±n içinde gizlenmiÅŸ 20 milyon dolar bulundu. ParanÄ±n, TelexFree ismiyle 2012 ile 2014 arasÄ±nda telekomünikasyon alanÄ±nda faaliyet gösteren ama aslÄ±nda 5 milyar dolarlÄ±k bir saadet zinciri olduÄŸu ortaya çÄ±kan ÅŸirketin maÄŸdurlarÄ±ndan toplandÄ±ÄŸÄ± ve aklanmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan paralarÄ±n bir kÄ±smÄ± olduÄŸu tahmin ediliyor.