Bir annenin çocuğunu cezalandırdığı o görüntü Çin'i ayağa kaldırdı

Ağlayan çocuğunun ayaklarının üzerinden motosikletle geçen anne, bunu ders vermek için yaptığını açıkladı.

Oldukça rahatsız edici 40 saniyelik videoda bir kadının yerde ağlayan çocuğun üzerine motor sürdüğü görülüyor. Üstelik kadın durmayarak küçük çocuğun bacaklarını eziyor.Video ortaya çıktıktan sonra harekete geçen Çin polisi 29 yaşındaki kadını sorguya çekti.Kadının, işkence ettiği kızın 50 yaşındaki dedesiyle yaşadığı öğrenildi. Soyadı Chen olarak açıklanan kadın, polise verdiği ifadede kızı sadece korkutmak istediğini, motoru durduramayarak kızın bacaklarını ezdiğini söyledi.

BACAKLARINDA AĞIR YARALAR MEYDANA GELDİ

Yaşananların bir kaza olduğunu anlatan Chen, kızı kontrol ettiğini ve ciddi yaralanmadığını da ekledi. Ancak polisten yapılan açıklamada, küçük kızın bacaklarında ağır yaralar olduğunun tespit edildiği ifade edildi. Anne ve babası boşandığı için dedesinin baktığı küçük kız olaylar üzerine babası tarafından alındı. Polis soruşturmasından sonra kadın ve dede hakkında dava açılıp açılmayacağına karar verilecek.