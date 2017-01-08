Ana Sayfa | DÜNYA 08/01/2017 11:22

İran güzeli Sonya Beytuşi bu sene Vietnam'da mayo giyerek İran'ı temsil edecek


İranlı güzel Sonya Beytuşi, "2017 Miss Grand International” yarışmasında İran'ı temsil edeceğini söylemesi üzerine, “Kainat Güzellik Yarışması'nda mayo giyilmesi şartı var. Siz de mayo giyecek misiniz?” sorusuna “Hiç şüphesiz bu yarışmaya katılanlar yarışmanın şartlarını da kabul etmeleri gerekiyor" diye cevap verdi.

İran'da dört yıldan bu yana düzenlenen özel bir güzellik yarışmasında İran güzeli seçilen Sonya Beytuşi bu sene Vietnam'da yapılacak olan “2017 Miss Grand International” yarışmasında İran'ı temsil etmek istediğini söyledi.Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw'da yer alan habere göre; Beytuşi İran hükümetinin bu tür yarışmalara izin vermediğini belirterek “2014'te Şadi Osman seçilmiş, ‘Miss Grand International' yarışmasına da katılmıştı. Hiçbir sorunda çıkmadı. Tüm İran beni güzellik kraliçeleri olarak görüyor” dedi.Beytuşi “Kainat Güzellik Yarışması'nda mayo giyilmesi şartı var. Siz de mayo giyecek misiniz?” sorusuna “Hiç şüphesiz bu yarışmaya katılanlar yarışmanın şartlarını da kabul etmeleri gerekiyor. Bende giyeceğim. 125 ülke katılıyor. Ve katılan kızların hepsi mayo giyecek. Bu kuralı nasıl değiştirebilirim?” diye yanıt verdi.

İran'da bugüne kadar kendisine hiç sorun çıkarılmadığını söyleyen Beytuşi “Hiçbir yanlış yapmadım ki bana sorun çıkartılsın. İran'da siyasete karışmadığınız sürece kimse size karışmıyor. Yarışma da Tahran'da düzenlendi ve sadece kadınlar izleyici olarak katıldı” ifadelerini kullandı. İran'da güzellik yarışması yapılmadığı için bazı İranlılar sahip olduğunuz tacın resmi olmadığı söyleniyor sorusuna; "Bu yarışmayla ilgili hiçbir şüphe yok. Doğru İran Hükümeti bu tür yarışmalara izin vermiyor. Ancak özel bir organizasyon firması son 4 yıldır özel bir şekilde uluslararası niteliklerle bu yarışmayı düzenliyor" dedi.

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