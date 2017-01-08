Ana Sayfa | DÜNYA 08/01/2017 12:35

Yüzünü ekmeğe gömerek 100 binden fazla takipçisi oldu


ABD'de "ekmek surat" adıyla İnstagram hesabından paylaşım yapan genç kız, neden yaptığı bilinmesede bu davranışı sayesinde 100 binden fazla takipçi elde etti.

ABD'nin New York kentinde yaşayan genç kız 'Bread Face' (Ekmek Surat) isimli Instagram hesabına yüklediği videolarda yüzlerce farklı ekmek ve pastaya yüzünü gömüyor.New York Times'ın geçen sene röportaj yaptığı 27 yaşındaki Bread Face son günlerde oldukça popülerleşti.Bu tuhaf davranışı neden yaptığına anlam verilemese de genç kızın 100 binden fazla takipçisi bulunuyor. Videoları izleyen herkesin aklına tek bir soru geliyor: Neden? Kullandığı ekmek ve pastaları videosunu çektikten sonra yediğini söyleyen genç kız, normal bir işte çalıştığını, sadece boş vakitlerinde video çektiğini söylüyor.

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