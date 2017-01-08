Ana Sayfa | DÜNYA 08/01/2017 13:04

ABD ve Avrupa'da etkili olan kar yağışı hayatı felç etti


ABD Ulusal Hava Servisi, Kuzey Carolina, Georgia, Virginia, Massachusetts gibi eyaletleri vuran kar fırtınasının New York'ta da etkili olacağını açıkladı.

ABD'nin kuzeydoğusundaki eyaletlerde etkili olan kar fırtınası ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.Kuzey Carolina, Georgia, Virginia, Massachusetts gibi eyaletleri vuran  kar fırtınasının New York'ta da etkili olması bekleniyor.Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper, yoğun kar yağışı nedeniyle yüzlerce  trafik kazasının meydana geldiğinini ve bazı yolların ulaşıma kapandığını söyledi.Yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda ilerlemekte güçlük çeken araçlar  yol kenarları ve akaryakıt istasyonlarında beklemeye başadı.Kuzey Carolina ve Georgia eyaletlerinde elektrik kesintilerinin  yaşandığı da bildirildi.Hava muhalefeti nedeniyle ülke genelinde 3 binden fazla uçuş da iptal  edildi ve  uçuşlarda gecikmeler yaşandı.ABD Ulusal Hava Servisi, pazar günü ülkenin doğu yakasında kar  fırtınasının ve soğuk havanın etkisini artıracağı uyarısında bulundu.

 

 

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