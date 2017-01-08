BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Barzani PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin cephesini ziyaret etti

Irak'ta DAEÅž ile Ã§atÄ±ÅŸan PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin cephesine giden BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Mesud Barzani'ye Milli Savunma Fikri IÅŸÄ±k, MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan ve IKBY'li yetkilileri de katÄ±ldÄ±.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, IKBY BaÅŸkanÄ± Mesud Barzani ile Irak'Ä±n Erbil kentindeki ZerdÄ±k DaÄŸÄ±'nda, DEAÅž'a karÅŸÄ± mücadele veren PeÅŸmerge güçlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± cepheyi ziyaret etti. YÄ±ldÄ±rÄ±m'a, ziyaretinde, Milli Savunma Fikri IÅŸÄ±k, MÄ°T MüsteÅŸarÄ± Hakan Fidan ve IKBY'li yetkililerin de eÅŸlik etti. Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin (TSK) BaÅŸika'da eÄŸittiÄŸi peÅŸmerge birlikleri bu cephede savaÅŸÄ±yor.