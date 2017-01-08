Ana Sayfa | DÃœNYA 08/01/2017 17:34

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Barzani PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin cephesini ziyaret etti


Irak'ta DAEÅž ile Ã§atÄ±ÅŸan PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin cephesine giden BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Mesud Barzani'ye Milli Savunma Fikri IÅŸÄ±k, MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan ve IKBY'li yetkilileri de katÄ±ldÄ±.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, IKBY BaÅŸkanÄ± Mesud Barzani ile Irak'Ä±n Erbil kentindeki ZerdÄ±k DaÄŸÄ±'nda, DEAÅž'a karÅŸÄ± mücadele veren PeÅŸmerge güçlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± cepheyi ziyaret etti. YÄ±ldÄ±rÄ±m'a, ziyaretinde, Milli Savunma Fikri IÅŸÄ±k, MÄ°T MüsteÅŸarÄ± Hakan Fidan ve IKBY'li yetkililerin de eÅŸlik etti. Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin (TSK) BaÅŸika'da eÄŸittiÄŸi peÅŸmerge birlikleri bu cephede savaÅŸÄ±yor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

baÄŸdat

BaÄŸdat'taki intihar saldÄ±rÄ±larÄ±nda Ã§ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ var

Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'in dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da en az 13 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Rafsancani

Ä°ran'Ä±n eski CumhurbaÅŸkanÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti

Eski Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± ve DÃ¼zenin MaslahatÄ±nÄ± TeÅŸhis Konseyi (DMTK) BaÅŸkanÄ± Ali Ekber HaÅŸimi Rafsancani geÃ§irdiÄŸi kalp krizi sonucunda hayatÄ±nÄ± kaybetti


Ä°ran'Ä±n eski CumhurbaÅŸkanÄ± Ali Ekber HaÅŸimi Rafsancani hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ä°ran'Ä±n eski CumhurbaÅŸkanÄ± ve Ä°ran Ä°slam Cumhuriyeti DÃ¼zenin YararÄ±nÄ± TeÅŸhis Konseyi BaÅŸkanÄ±HaÅŸimi Rafsancani 87 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti