Ä°ran'Ä±n eski CumhurbaÅŸkanÄ± Ali Ekber HaÅŸimi Rafsancani hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ä°ran'Ä±n eski CumhurbaÅŸkanÄ± ve Ä°ran Ä°slam Cumhuriyeti DÃ¼zenin YararÄ±nÄ± TeÅŸhis Konseyi BaÅŸkanÄ±HaÅŸimi Rafsancani 87 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ä°ran medyasÄ±nÄ±n bildirdiÄŸine göre, Düzenin MaslahatÄ±nÄ± TeÅŸhis Konseyi BaÅŸkanÄ± ve eski cumhurbaÅŸkanlarÄ±ndan Rafsancani hayatÄ±nÄ± kaybetti.

HaÅŸimi Rafsancani kimdir?

Ali Ekber HaÅŸimi Rafsancani (d. 25 AÄŸustos 1934, Rafsancan), Ä°ranlÄ± din ve devlet adamÄ±. 1989-1997 arasÄ±nda Ä°ran Ä°slam Cumhuriyeti'nin 4. CumhurbaÅŸkanÄ±.Ä°ran'Ä±n Kirman ilindeki Rafsancan'da doÄŸdu. Fakir bir fÄ±stÄ±k-çiftçisi ailenin oÄŸluydu. 1948'de din eÄŸitimini sürdürmek için Åžiilerin kutsal kenti Kum'a gitti. 1958'de Ruhullah Humeyni'nin müridi oldu; zamanla Åžiiler arasÄ±nda 'Ayetullah'lÄ±ktan sonraki en yüksek ikinci derece olan 'Hüccetülislam' mertebesine yükseldi.Humeyni gibi o da Åžah Muhammed RÄ±za Pehlevi'nin modernleÅŸme programÄ±na karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±. Humeyni 1964 yÄ±lÄ±nda sürgüne gönderilince ülkede Humeyni için yardÄ±m toplayanlarÄ±n önderliÄŸini üstlendi. 1975-78 arasÄ±nda solcu teröristlerle iliÅŸkisi olduÄŸu ileri sürülerek yargÄ±landÄ± ve hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.ÅžahÄ±n devrilmesinden sonra 1979'da Humeyni Ä°ran'a dönünce onun önde gelen yardÄ±mcÄ±larÄ±ndan biri oldu. Ä°slami Cumhuriyetçi Parti'nin kuruluÅŸunda önemli rol oynadÄ±. Devrim Konseyi'nde görev aldÄ±. Devrimin ilk yÄ±llarÄ±nda Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± üstlendi. 1980'de meclise seçildi ve Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirildi. Dokuz yÄ±l boyunca Meclis BaÅŸkanÄ± olarak görev yaptÄ± ve zamanla Ä°ran'Ä±n ikinci güçlü kiÅŸisi konumuna geldi. Ä°ran-Irak SavaÅŸÄ± (1980-1988) sÄ±rasÄ±nda etkili rol oynadÄ±.AÄŸustos 1988'de savaÅŸÄ± sona erdiren ateÅŸkesi kabul etmesi için Humeyni'yi ikna etti.Haziran 1989'da Humeyni'nin ölümünden sonra temmuzda oy çoÄŸunluÄŸuyla Ä°ran cumhurbaÅŸkanÄ± seçildi.Daha önce pek etkili olamayan yürütme organÄ±nÄ±n yetkilerini artÄ±rarak güçlendi. Pragmatik bir politika izleyerek sertlik yanlÄ±sÄ± Ä°slamcÄ±lara karÅŸÄ± baÅŸarÄ± kazandÄ±. Ä°ran'Ä±n uluslararasÄ± iliÅŸkilerde yalnÄ±zlÄ±ÄŸa itilmesini önlemeye çalÄ±ÅŸtÄ±. SavaÅŸtan çÄ±kan ülke ekonomisini canlandÄ±rmak için yabancÄ± sermaye yatÄ±rÄ±mlarÄ±ndan ve özel giriÅŸimden yararlanmak stratejisine uygun olarak, Avrupa'yla iliÅŸkileri yenilemeye çalÄ±ÅŸtÄ±. 1993'te, oy oranÄ± düÅŸmekle birlikte, yeniden cumhurbaÅŸkanÄ± seçildi.2005 yÄ±lÄ±ndaki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde ilk turda daha fazla oy almasÄ±na raÄŸmen, ikinci turdaki rakibi Mahmud Ahmedinejad'a geçilerek, yenildi. Halen, Ä°ran Ä°slam Cumhuriyeti Düzenin YararÄ±nÄ± TeÅŸhis Konseyi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yürütmektedir.