Ä°ran'Ä±n eski CumhurbaÅŸkanÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti

Eski Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± ve DÃ¼zenin MaslahatÄ±nÄ± TeÅŸhis Konseyi (DMTK) BaÅŸkanÄ± Ali Ekber HaÅŸimi Rafsancani geÃ§irdiÄŸi kalp krizi sonucunda hayatÄ±nÄ± kaybetti

Kalp rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle akÅŸam saatlerinde acilen hastaneye kaldÄ±rÄ±lan DMTK BaÅŸkanÄ± Ali Ekber HaÅŸimi Rafsancani, kalp krizi nedeniyle vefat etti.

Rafsancani'nin vefatÄ± sebebiyle ülkede 3 gün yas ilan edildi.

AsÄ±l adÄ± Ekber HaÅŸimi Behremani olan Rafsancani, Kerman eyaletinin Rafsancan ilçesine baÄŸlÄ± Behreman köyünde 25 AÄŸustos 1934'te dünyaya geldi.

Ä°ran devrimi (1979) öncesi Ayetullah Humeyni hareketine katÄ±lan Rafsancani, Ä°ran-Irak SavaÅŸÄ± (1980-1988) sÄ±rasÄ±nda etkili rol oynadÄ±. 1989 ile 1997 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda iki dönem cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevini yapan Rafsancani, Ä°ran'da Düzenin MaslahatÄ±nÄ± TeÅŸhis Konseyi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± yürütüyordu.

AYETULLAH HAÅžÄ°MÄ° RAFSANCANÄ° KÄ°MDÄ°R?

1989-1997 arasÄ±nda Ä°ran Ä°slam Cumhuriyeti'nin 4. CumhurbaÅŸkanÄ± olan Rafsancani, Ä°ran'Ä±n Kirman ilindeki Rafsancan'da doÄŸdu. Fakir bir fÄ±stÄ±k-çiftçisi ailenin oÄŸluydu. 1948'de din eÄŸitimini sürdürmek için Åžiilerin kutsal kenti Kum'a gitti. 1958'de Ruhullah Humeyni'nin müridi oldu; zamanla Åžiiler arasÄ±nda ayetullah'lÄ±ktan sonraki en yüksek ikinci derece olan hüccetülislam mertebesine yükseltildi. Humeyni gibi o da Åžah Muhammed RÄ±za Pehlevi'nin modernleÅŸme programÄ±na karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±. Humeyni 1964 yÄ±lÄ±nda sürgüne gönderilince ülkede Humeyni için yardÄ±m toplayanlarÄ±n önderliÄŸini üstlendi. 1975-78 arasÄ±nda solcu teröristlerle iliÅŸkisi olduÄŸu ileri sürülerek yargÄ±landÄ± ve hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.

ÅžahÄ±n devrilmesinden sonra 1979'da Humeyni Ä°ran'a dönünce onun önde gelen yardÄ±mcÄ±larÄ±ndan biri oldu. Ä°slami Cumhuriyetçi Parti'nin kuruluÅŸunda önemli rol oynadÄ±. Devrim Konseyi'nde görev aldÄ±. Devrimin ilk yÄ±llarÄ±nda içiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± üstlendi. 1980'de meclise seçildi ve meclis baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirildi. Dokuz yÄ±l boyunca meclis baÅŸkanÄ± olarak görev yaptÄ± ve zamanla Ä°ran'Ä±n ikinci güçlü kiÅŸisi konumuna geldi. Ä°ran-Irak SavaÅŸÄ± (1980-1988) sÄ±rasÄ±nda etkili rol oynadÄ±. AÄŸustos 1988'de savaÅŸÄ± sona erdiren ateÅŸkesi kabul etmesi için Humeyni'yi ikna etti.

Haziran 1989'da Humeyni'nin ölümünden sonra temmuzda oy çoÄŸunluÄŸuyla Ä°ran cumhurbaÅŸkanÄ± seçildi. Daha önce pek etkili olamayan yürütme organÄ±nÄ±n yetkilerini artÄ±rarak güçlendi. Pragmatik bir politika izleyerek sertlik yanlÄ±sÄ± Ä°slamcÄ±lara karÅŸÄ± baÅŸarÄ± kazandÄ±. Ä°ran'Ä±n uluslararasÄ± iliÅŸkilerde yalnÄ±zlÄ±ÄŸa itilmesini önlemeye çalÄ±ÅŸtÄ±. SavaÅŸtan çÄ±kan ülke ekonomisini canlandÄ±rmak için yabancÄ± sermaye yatÄ±rÄ±mlarÄ±ndan ve özel giriÅŸimden yararlanmak stratejisine uygun olarak, Avrupa'yla iliÅŸkileri yenilemeye çalÄ±ÅŸtÄ±. 1993'te, oy oranÄ± düÅŸmekle birlikte, yeniden cumhurbaÅŸkanÄ± seçildi.

2005 yÄ±lÄ±ndaki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde ilk turda daha fazla oy almasÄ±na raÄŸmen, ikinci turdaki rakibi Mahmud Ahmedinejad'a geçilerek, yenildi. Ä°ran Ä°slam Cumhuriyeti Düzenin YararÄ±nÄ± TeÅŸhis Konseyi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yürütmekte iken 8 Ocak 2017 tarihinde hayatÄ±nÄ± kaybetti.