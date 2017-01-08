BaÄŸdat'taki intihar saldÄ±rÄ±larÄ±nda Ã§ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ var

Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'in dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da en az 13 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Reuters'Ä±n haberine göre, BaÄŸdat'taki bir sebze pazarÄ±nda gerçekleÅŸtirilen ilk saldÄ±rÄ±da en az 13 kiÅŸi ölürken, yaklaÅŸÄ±k 50 kiÅŸi de yaralandÄ±.Ä°çiÅŸileri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Saa Maan, "Cemile pazarÄ±nÄ±n kapÄ±sÄ±ndaki bir asker, ÅŸüpheli aracÄ± fark edince, bomba yüklü otomobile ateÅŸ açmÄ±ÅŸ. Ama terörist, aracÄ±nÄ± havaya uçurmuÅŸ" dedi. Maan, bomba yüklü araca ateÅŸ açan IraklÄ± askerin de olayda yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Reuters, saldÄ±rÄ±yÄ± DEAÅž'Ä±n üstlendiÄŸini duyurdu.

TÜRKÄ°YE'DEN KINAMA

BaÄŸdat'ta düzenlenen ilk saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Türk DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan açÄ±klama yapÄ±ldÄ±.AçÄ±klamada, "Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta bu sabah düzenlenen ve birçok kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bombalÄ± terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± en kuvvetli ifadelerle kÄ±nÄ±yoruz. SaldÄ±rÄ±da hayatlarÄ±nÄ± kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralÄ±lara acil ÅŸifa, Irak halkÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer aldÄ±.

Ä°KÄ°NCÄ° SALDIRI

Ä°lk saldÄ±rÄ±dan birkaç saat sonra, Åžiilerin yoÄŸun olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸka bölge olan Baladiyat'ta bir intihar bombacÄ±sÄ±, pazar yerinde üzerindeki patlayÄ±cÄ±yÄ± infilak ettirerek, en az yedi kiÅŸinin ölümüne neden oldu.