TÃ¼rkiye ve Rusya arasÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸi DAEÅž'in Ã¼zerindeki baskÄ±yÄ± arttÄ±rdÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obamaâ€™nÄ±n terÃ¶rle mÃ¼cadele konusunda danÄ±ÅŸmanÄ± Bruce Riedel'e gÃ¶re TÃ¼rkiye ile Rusya arasÄ±ndaki iyi iliÅŸkiler terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'in Ã¼zerindeki baskÄ±yÄ± arttÄ±rdÄ±

Ä°stanbul’da Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla birlikte DEAÅž’Ä±n ÅŸimdiye kadar Türkiye’ye yönelik muÄŸlak bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± tam savaÅŸ haline dönüÅŸtürdüÄŸünü söyleyen terörizmle mücadele uzmanÄ± Bruce Riedel’e göre bu tÄ±rmandÄ±rma politikasÄ±nÄ±n sebebi ise Türkiye ve Rusya arasÄ±nda artan iÅŸbirliÄŸi ve bunun örgüt üzerinde yarattÄ±ÄŸÄ± baskÄ±.

Hürriyet’e konuÅŸan Riedel ÅŸunlarÄ± söyledi:

‘Ä°LK SOMUT GÖSTERGE’

“DEAÅž son iki aydÄ±r, Türk sivilleri hedef alma konusunda muÄŸlak bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± politikasÄ±nÄ± net bir politikaya doÄŸru deÄŸiÅŸtirdi. Sivilleri hedef alacak. Ä°stanbul gece kulübü saldÄ±rÄ±sÄ± da muhtemelen bu deÄŸiÅŸimin ilk somut göstergesi. (DEAÅž lideri Ebu Bekir) El BaÄŸdadi (46), hatÄ±rlarsanÄ±z KasÄ±m baÅŸÄ±nda (3 KasÄ±m) bir açÄ±klama yayÄ±nladÄ± ve DEAÅž’Ä±n Türkiye’yi hedef alacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Bundan önce DEAÅž, adamlarÄ±nÄ± Avrupa ve diÄŸer yerlerden Suriye ve Irak’a geçirmede Türk topraÄŸÄ±nÄ± kullanmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken Türk hedeflere karÅŸÄ± muÄŸlak ve dikkatli bir yaklaÅŸÄ±m içindeydi. Bu bitti. Åžimdi DEAÅž’Ä±n Türkiye’yle tam bir savaÅŸ halinde olduÄŸunu söyleyebiliriz.

‘BELÄ°RSÄ°ZLÄ°K BÄ°TTÄ°’

BaÄŸdadi’nin açÄ±klamasÄ±ndan önce bir belirsizlik hali bÄ±rakÄ±p DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyona tam destek vermemesi için Türk hükümetine sinyal gönderiyorlardÄ±. Türkiye bu doÄŸrultuda ilerledikçe de daha ÅŸiddetli sinyaller göndermeye devam ettiler. Ama yine de kendilerine bir hareket alanÄ± bÄ±rakÄ±yorlardÄ±. O belirsizlik dönemi bitti. YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi kentin kalbinde eÄŸitim görmüÅŸ silahlÄ± bir saldÄ±rganÄ±n gerçekleÅŸtirdiÄŸi gece kulübü saldÄ±rÄ±sÄ±, çok çarpÄ±cÄ± bir tÄ±rmandÄ±rma ÅŸekli. DEAÅž uzun süredir Rusya’yla savaÅŸta. Bir süredir Rusya’ya yönelik saldÄ±rÄ±lar düzenliyor. Buna ÅŸimdiye kadar DEAÅž’Ä±n Irak ve Suriye dÄ±ÅŸÄ±nda gördüÄŸümüz en kanlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± olan, Sina YarÄ±madasÄ±’nda düÅŸürülen Rus uçaÄŸÄ± dahil. Sonbahardan beri Moskova ve Ankara yakÄ±nlaÅŸtÄ±kça da DEAÅž, Türkiye konusunda bir muÄŸlaklÄ±k bÄ±rakmanÄ±n artÄ±k faydasÄ± olmayacaÄŸÄ±na karar verdi.

‘BASKI ARTIYOR’

DEAÅž, Türkiye’deki varlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± sert terörle mücadele önlemleriyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. Türk-Rus yakÄ±nlaÅŸmasÄ±, Musul ve diÄŸer yerlerde de bir baskÄ± yaratÄ±yor. Ve baskÄ± arttÄ±kça da, yeni devletleri düÅŸman ilan ediyor. Fransa, Belçika, Almanya ve ÅŸimdi açÄ±kçasÄ± Türkiye de listede. Bu tür saldÄ±rÄ±lar baÄŸlamÄ±nda, bölgede yeterince yabancÄ± savaÅŸçÄ±larÄ± var. DEAÅž baskÄ± altÄ±ndayken böyle korkunç terör saldÄ±rÄ±larÄ± düzenleyecek aÅŸÄ±rÄ± uç görüÅŸte birçok kiÅŸisi olacak. Çok geniÅŸ bir operasyon ekibine ihtiyacÄ±nÄ±z yok bu saldÄ±rÄ±larda, bir kiÅŸi tek baÅŸÄ±na da hareket edebilir. DEAÅž’la da yüz yüze çok sÄ±nÄ±rlÄ± bir iletiÅŸimi olur.

‘SONA YAKLAÅžILMADI’

Koalisyon, DEAÅž’a karÅŸÄ± en az son 6 aydÄ±r büyük bir ilerleme kaydetti. Libya’da, Musul’da, ekonomik cephede. Ama DEAÅž halen yok edilme noktasÄ±ndan çok uzakta. BaÄŸdadi halen saÄŸ. Ondan sonra gelecek kiÅŸi de ÅŸimdiden belirlendi. Bir Bahreynli. (Türki el Binali, 33). O yüzden sona yaklaÅŸmÄ±ÅŸ deÄŸiliz. Koalisyonun önümüzde uzun ve kanlÄ± bir savaÅŸ olduÄŸunun bilinciyle iÅŸbirliÄŸi çabalarÄ±nÄ± artÄ±rmasÄ± gerekiyor. Taktik seviyede bazÄ± iÅŸbirlikleri görüyoruz. Özellikle Suriye ve Irak dÄ±ÅŸÄ±nda, Avrupa’da, Ä°stanbul’da faaliyet gösteren, sahadaki savaÅŸçÄ±lar arasÄ±nda. El Kaide ve DEAÅž arasÄ±ndaki farklÄ±lÄ±klar ideolojik olmaktan öte tepedeki liderlikle ilgili. Bu da demek oluyor ki iki yapÄ± arasÄ±ndaki iliÅŸki büyük oranda BaÄŸdadi’nin sahneden silinmesiyle ilgili. El Kaide ve BaÄŸdadi arasÄ±ndaki düÅŸmanlÄ±k kiÅŸisel. BaÄŸdadi’nin yerine geçecek olan kiÅŸi, küresel cihat için birlik olmayÄ± seçebilir. Bilmiyoruz.

‘TRUMP DA BÄ°LMÄ°YOR’

ABD ve Türkiye arasÄ±nda El Bab’da düÄŸümlenen farklÄ±lÄ±klarÄ±n Donald Trump geldiÄŸinde nasÄ±l ÅŸekilleneceÄŸini öngörmek neredeyse imkânsÄ±z. Trump, görevi devralmaya hazÄ±rlanÄ±rken net politika önerileriyle gelmiyor. Tweetlerle geliyor. GeldiÄŸinde de bir ülkeyi yönetmenin sabahÄ±n 2’sinde Tweet atmaktan çok farklÄ± olduÄŸunu keÅŸfedecek. Bence Trump’Ä±n baÅŸkan olduÄŸunda ne yapacaÄŸÄ±nÄ± Donald Trump’Ä±n kendisi dahil kimse bilmiyor.”

Kaynak: Hürriyet