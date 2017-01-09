Esad barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde her konuyu mÃ¼zakere etmeye hazÄ±rÄ±m dedi

Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esad, Astana'da gerÃ§ekleÅŸecek olan barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde mÃ¼zakereye aÃ§Ä±k olduklarÄ±nÄ± belirtti.

Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esad, Kazakistan'Ä±n Astana kentinde yapÄ±lmasÄ± beklenen barÄ±ÅŸ görüÅŸmelerinde her konuyu müzakere etmeye hazÄ±r olduÄŸunu söyledi.Esad, Kazakistan görüÅŸmelerine kimlerin katÄ±lacaÄŸÄ± yönünde gelen bir soruya, "Masada karÅŸÄ± taraftan kimler olacak, henüz bilmiyoruz." ÅŸeklinde yanÄ±t verdi. Åžam'da yaÅŸanan su krizine de deÄŸinen Esad, Åžam'Ä±n baÅŸlÄ±ca su kaynaklarÄ±nÄ±n iÅŸgal edildiÄŸini ve ordunun görevinin bunlarÄ± geri almak olduÄŸunu söyledi.