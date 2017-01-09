Ä°ÅŸte ABD'nin YPG'ye aÄŸÄ±r silahlarla eÄŸitim verdiÄŸi o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼

ABD'nin Afrin kent merkezindeki kampÄ±nda YPG'ye aÄŸÄ±r silahlarla eÄŸitim verdiÄŸi verdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Sözcü'den SaygÄ± Öztürk'ün haberine göre; Türkiye'nin müttefiki ABD'nin, bölücü terör örgütü PKK'nÄ±n Suriye'deki uzantÄ±sÄ± YPG'ye aÄŸÄ±r silahlar verip, Afrin bölgesindeki kamplarda eÄŸittiÄŸinin ortaya çÄ±kmasÄ± gündeme bomba gibi düÅŸtü.

YENÄ° GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Skandala iliÅŸkin yeni görüntüler ise hain ittifakÄ± tüm gerçekliÄŸi ile gözler önüne serdi. Ülkeler UluslararasÄ± Gazeteciler DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Güngör Yavuzaslan tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan en son fotoÄŸraflar da Afrin kent merkezinde çekildi.Yavuzaslan ''Terör yuvasÄ± Afrin, Danimarka, Fransa, Norveç, Belçika, Almanya, Ä°ngiltere, Ä°srail, Almanya, Kanada ile Brazilya'dan gelen yabancÄ±larla dolu. BunlarÄ±n bir çoÄŸu paralÄ± savaÅŸçÄ± ve eski asker. Terör yuvasÄ±nÄ±n komutasÄ± ise AmerikalÄ±larda'' dedi. Bölgede örgütün en fazla militanÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±r komÅŸumuz Afrin'de olduÄŸu ve bu sayÄ±nÄ±n 15 bine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

ABD, Ä°KÄ°NCÄ° HAVA ÜSSÜNÜ DE KURDU

ABD özel kuvvetlerinin de TiÅŸrin BarajÄ±'ndaki üste bulunduÄŸu açÄ±klandÄ±. ABD, Suriye'de Ayn El-Arap'Ä±n (Kobani) güneyinde ikinci bir askeri hava üssü de inÅŸa etti. Yine Haseke kÄ±rsalÄ±ndaki Rumeylan Hava Üssü ve FÄ±rat üzerindeki TiÅŸrin BarajÄ± yanÄ±nda üssü var. ABD buralarda PKK militanlarÄ±na askeri malzeme yardÄ±mÄ± yapÄ±yor.Irak'ta bulunan üslerden de Suriye'deki PKK'lÄ± teröristlere silah desteÄŸi yapÄ±lÄ±yor. Irak'taki gibi Kuzey Suriye'de de yeni bir askeri yapÄ±lanma baÅŸladÄ±. IÅžÄ°D'den kurtarÄ±lan bölgelere PYD-PKK unsurlarÄ± yerleÅŸtiriliyor. Buralardaki Türkmen ve Arap nüfus da göç ettiriliyor.ABD, Menbiç baÅŸta olmak üzere Rakka hattÄ±nda ve PKK'lÄ±larÄ±n kamplarÄ±nda konuÅŸlanmÄ±ÅŸ durumda. ABD'li askerler ise lojistik desteÄŸini Ä°ncirlik Üssü'nden saÄŸlÄ±yor.Barack Obama'nÄ±n IÅžÄ°D ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk da Suriye ziyaretlerinde önce Ä°ncirlik Üssü'ne gelip daha sonra Suriye'ye geçmiÅŸti.

KAMPTA ÇOK SAYIDA YABANCI TERÖRÄ°ST DE EÄžÄ°TÄ°LÄ°YOR

Suriye Afrin'de PKK adÄ±na 'terör akademisi' kurulduÄŸu, birçok ülkeden gelen teröristlerin bu kampta ABD'li askerler tarafÄ±ndan eÄŸitildiÄŸi belirlendi. Hainler sÄ±k sÄ±k da denetleniyor.