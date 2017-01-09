PKK'dan kaÃ§arak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim olan kÄ±zlardan kan donduran ifadeler

PKK'nÄ±n kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± kÄ±zlar gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim olarak yaÅŸadÄ±klarÄ± dramÄ± anlattÄ±lar.

PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan çocuklarÄ±n anlattÄ±klarÄ± dikkat çekti. Teslim olan çocuklar, örgütün çok sayÄ±da çocuÄŸu kamplara zorla götürdüÄŸünü anlattÄ±.Sabah'tan Yahya Bostan'Ä±n haberine göre terör örgütü PKK'nÄ±n çeÅŸitli yollar kullanarak kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ya da kandÄ±rarak daÄŸa götürdüÄŸü 18 yaÅŸÄ±ndan küçük çocuklarÄ±n güvenlik güçlerine teslim olduktan sonra verdiÄŸi ifadelere ulaÅŸtÄ±. Ä°fadelerde yaÅŸlarÄ± 13 ila 16 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen birçok çocuÄŸun daÄŸa götürülerek silah altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. PKK'nÄ±n terör yuvasÄ± olan kamplarda eÄŸitime aldÄ±ÄŸÄ± henüz ortaokul çaÄŸÄ±ndaki çocuklara roket atar, el bombasÄ±, otomatik tüfek ve keskin niÅŸancÄ± tüfeÄŸi Kanas kullanmayÄ± öÄŸrettiÄŸi ifadelere yansÄ±dÄ±.

Ä°ÅŸte PKK'nÄ±n vahÅŸi yüzünü gösteren o ifadelerden bazÄ± detaylar:

"BAÄžLAYARAK KAÇIRDILAR"

13 YAÅžINDAKÄ° M.Y.:

Markete içecek almaya giderken kod adÄ± H.G. olduÄŸunu öÄŸrendiÄŸim PKK'lÄ± yolumu kesti. Elimi kolumu baÄŸlayarak beni siyah bir arabaya bindirdi. Sonra beni bir vadiye götürdü. GittiÄŸimiz yer maÄŸaraya benziyordu. Geceyi orada geçirdik. Ertesi Sabah Hakurk kampÄ±na götürüldüm. Orada 10 gün kaldÄ±ktan sonra beni Kandil'e götürdüler. Beni eÄŸitime alacaklarÄ± sÄ±rada bir yolunu bularak örgütten kaçtÄ±m.

"UYUÅžTURUCU Ä°LE KANDIRDILAR"

16 YAÅžINDAKÄ° S.T.:

Ailevi sorunlar nedeniyle uyuÅŸturucu kullanÄ±yordum. Örgüte eleman temin eden bir kadÄ±nÄ±n evine arkadaÅŸÄ±m vasÄ±tasÄ±yla götürüldüm. Orada aldÄ±ÄŸÄ±m maddeler nedeniyle bilincimi kaybetmiÅŸim. Kendime geldiÄŸimde DiyarbakÄ±r'daki örgüt mezarlÄ±ÄŸÄ±na getirilmiÅŸtim. Burada örgüt mensuplarÄ±yla beÅŸ gün bekletildikten sonra zorla örgüte alÄ±ndÄ±m. Bütün gün erzak taÅŸÄ±yor, yoruluyordum. Nöbette uykuya kalÄ±nca örgüt yönetimi beni tutukladÄ±. BaskÄ±lar üzerine fÄ±rsatÄ±nÄ± bularak PKK'dan kaçtÄ±m.

"AÄ°LEMLE TEHDÄ°T ETTÄ°LER"

15 YAÅžINDAKÄ° KIZ ÇOCUÄžU E.A.:

Van'da meslek lisesine giderken bir PKK'lÄ±nÄ±n örgüt propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüm. Beni görünce örgüte katÄ±lmamÄ± istedi, aksi takdirde aileme zarar vereceÄŸini söyledi. Bunun üzerine dediklerin yaptÄ±m. AkÅŸam saatlerinde aileme haber vermeden örgüt mezarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±ndaki buluÅŸma noktasÄ±na giderek örgüte katÄ±ldÄ±m. DaÄŸda yaÅŸam ÅŸartlarÄ± çok zordu. Ailemi de çok özlemiÅŸtim. Nöbet tutarken bir fÄ±rsatÄ±nÄ± bulup kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldum. Örgütte Kanas, RPG roket atar ve el bombasÄ± eÄŸitimi aldÄ±m.

"AÄžIR SÄ°LAH KULLANDIM"

15 YAÅžINDAKÄ° M.G.:

DaÄŸ kadrosundan bir PKK'lÄ± ile Irak'a kaçtÄ±k. Kaçarken Hakkari, DaÄŸlÄ±ca, Ünlüce mahallesini kullandÄ±k. PKK'ya dayÄ±mÄ±n oÄŸlu ile görüÅŸmek istediÄŸim için katÄ±ldÄ±m. Ancak orada bulunduÄŸum süre içinde kuzenimle görüÅŸtürülmedim. Orada bana AK-47 tüfek, otomatik makinalÄ± tüfek, RPG roketatar ve el bombasÄ± kullanma eÄŸitimleri verildi. Irak'tayken yurt içine pek çok kez giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸ yaptÄ±m. Bu giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸlarda kaçakçÄ±lar bize yardÄ±mcÄ± oluyordu. Kamplarda bize PKK tarihi konularÄ±nda dersler veriliyordu. Örgütten kaçmak isteyenler ölümle tehdit ediliyordu. Bölge halkÄ±yla konuÅŸmamÄ±z, iletiÅŸim kurmamÄ±z kesinlikle yasaktÄ±.

"YPG ÜNÄ°FORMALI ABD ASKERLERÄ°"

16 YAÅžINDAKÄ° M.B.:

DayÄ±mÄ±n oÄŸlu ile bilgisayar oyunu oynuyorduk. Bana "Örgüte katÄ±lalÄ±m. Suriye'ye gidelim. DEAÅž ile savaÅŸalÄ±m" dedi. Kabul ettim. Örgüte katÄ±lmamÄ±z için bize aracÄ± olacak birini bulduk. AracÄ± bizi teslim etmeye götürürken telefonda konuÅŸtuÄŸu ÅŸahsa ÅŸifreli olarak "yoldayÄ±m geliyorum. Çay içtiÄŸimiz yere mi geleyim? Ä°ki tane siyah koyun kestim. Siyah torbalarda. Dolapta" diyordu. SÄ±nÄ±rÄ± geçtikten sonra YPG'liler bizi teslim aldÄ±. YPG terör örgütü içinde TÄ±l Temir ÅŸehrinde Almanya, ABD, Ä°spanya vatandaÅŸÄ± olan askerleri gördüm. Bunlar YPG kÄ±yafetleri giyiyordu. Cephede YPG'ye destek olmak için savaÅŸÄ±yorlardÄ±.

"ZERDÜÅžTLÜÄžÜ ANLATTILAR"

15 YAÅžINDAKÄ° KIZ ÇOCUÄžU S.A.:

PKK sempatizanÄ±yÄ±m. Bu yüzden YDG-H bürosuna giderek örgüte katÄ±ldÄ±m. Beni kadÄ±n bölüÄŸünde görevlendirdiler. Orada yaÅŸlarÄ± küçük olan çok sayÄ±da kÄ±z çocuÄŸu vardÄ±. El bombasÄ± ve Kanas kullanma dahil birçok silahÄ±n eÄŸitimini aldÄ±m. Bize din olarak zerdüÅŸtlüÄŸün benimsetilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± görünce örgütü sorgulamaya baÅŸladÄ±m. TSK'nÄ±n hava operasyonlarÄ± baÅŸlayÄ±nca korktum, PKK'dan kaçtÄ±m.

"DBP BÄ°NASI ÖRGÜT NOKTASI"

17 YAÅžINDAKÄ° M.E.:

Örgüte katÄ±lmaya karar verdiÄŸimde bizi üzerinde DBP yazan bir binaya götürdüler. Orada saÄŸlanan irtibatla örgüte katÄ±ldÄ±k. Örgütte telefon kullanmak kesinlikle yasaktÄ±. HaberleÅŸme telsiz ile yapÄ±lÄ±yordu. Bölgede faaliyet gösteren gruplar kuryelerle haberleÅŸirdi.