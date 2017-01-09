Almanya'da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi yaÅŸanan toplu taciz kadÄ±nlarÄ± korkuttu

Almanya'nÄ±n KÃ¶ln kentinde yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi yaÅŸanan skandal toplu taciz olaylarÄ± nedeniyle polis sÄ±kÄ± gÃ¼venlik Ã¶nlemi alsa da kadÄ±nlar artÄ±k dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmaktan korktuklarÄ±nÄ± belirtiyor.

Almanya’nÄ±n Köln kentinde yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi yaÅŸanan toplu taciz olaylarÄ± nedeniyle Alman polisi geçen yÄ±lbaÅŸÄ± sÄ±kÄ± güvenlik önlemleri aldÄ±. Köln polisi, Kuzey AfrikalÄ± gençleri yÄ±lbaÅŸÄ±nÄ±n kutlandÄ±ÄŸÄ± meydana bÄ±rakmadÄ±. DiÄŸer büyük kentlerde de polis yÄ±lbaÅŸÄ± gecesinin kutlandÄ±ÄŸÄ± meydanlara insanlarÄ± kontrollü bÄ±raktÄ±. Toplu taciz olaylarÄ±ndan beri özellikle kadÄ±nlar sokaÄŸÄ±n giderek tehlikeli olduÄŸuna inanÄ±yor.Emnid araÅŸtÄ±rma ÅŸirketinin yaptÄ±ÄŸÄ± ankete göre Almanya’da kadÄ±nlarÄ±n yüzde 58’i kamuya açÄ±k alanlarÄ±n eskisine kÄ±yasla bugün daha az güvenli olduÄŸu görüÅŸünde. Yüzde 31’i ise deÄŸiÅŸen bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor. Yüzde 10’u bugün kamuya açÄ±k alanlar eskisine oranla daha güvenli diyor.

YANLARINDA BÄ°BER GAZI TAÅžIYORLAR

KadÄ±nlarÄ±n yüzde 48’i hava karardÄ±ktan sonra yaÅŸadÄ±klarÄ± kentte bazÄ± semtlere gitmekten kaçÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ± söylüyor. KadÄ±nlarÄ±n yüzde 44’ü güvenliÄŸin özellikle mülteci akÄ±nÄ±yla kötüleÅŸtiÄŸi düÅŸüncesinde. KadÄ±nlarÄ±n yüzde 16’sÄ± hava karardÄ±ktan sonra sokaÄŸa çÄ±karken, saldÄ±rÄ± tehlikesine karÅŸÄ± çantasÄ±nda biber gazÄ± taÅŸÄ±yor. Biber gazÄ± taÅŸÄ±yanlarda 14 ile 29 yaÅŸ arasÄ±ndaki kadÄ±nlarÄ±n oranÄ± yüzde 32.