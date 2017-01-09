PYD'nin EÅŸ BaÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slim ABD bize silah veriyor dedi

Rus Haber AjansÄ± Sputnik'e konuÅŸan PYD'nin EÅŸ BaÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slim, "ABD, Demokratik Suriye GÃ¼Ã§lerine askeri yardÄ±mlarda bulunuyor. ABD ile Demokratik Suriye GÃ¼Ã§leri arasÄ±nda da iyi iliÅŸkiler bulunuyor." dedi

Ankara'nÄ±n terör örgütü olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± PYD'nin eÅŸ baÅŸkanÄ± olan Müslim, Türkiye'nin ABD'ye YPG konusunda yaptÄ±ÄŸÄ± eleÅŸtirilere de deÄŸindi.DEAÅž'a karÅŸÄ± en etkili mücadelenin YPG tarafÄ±ndan verildiÄŸini savunan Müslim, ÅŸöyle devam etti:"YPG, IÅžÄ°D ile mücadele ediyor. Türkiye, IÅžÄ°D'in düÅŸmesini, yenilgiye uÄŸramasÄ±nÄ± istemiyor. Türkiye bundan dolayÄ± ABD'nin YPG'ye silah vermesini istemiyor. Çünkü IÅžÄ°D ile karada en etkili mücadele eden YPG güçleridir. Demokratik Suriye Güçleridir. Demokratik Suriye Güçleri, IÅžÄ°D'e aÄŸÄ±r darbeler vuruyor. Demokratik Suriye Güçleri, IÅžÄ°D ile mücadelede koalisyon güçleri ile ortak hareket ediyor. Türkiye koalisyon güçlerinin Demokratik Suriye Güçleriyle iliÅŸkide olmasÄ±nÄ± istemiyor. Onlara silah vermesini istemiyor."

"ABD SURÄ°YE DEMOKRATÄ°K GÜÇLERÄ°NE SÄ°LAH VERÄ°YOR"

Müslim, "ABD ile iliÅŸkilerimiz iyi bir ÅŸekilde gidiyor. Demokratik Suriye Güçleri yöneticilerinden aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bilgilere göre ABD, Demokratik Suriye Güçlerine askeri yardÄ±mlarda bulunuyor. ABD ile Demokratik Suriye Güçleri arasÄ±nda da iyi iliÅŸkiler bulunuyor." ifadelerini kullandÄ±.