ABD Ä°ran'Ä± 4 gemisine uyarÄ± ateÅŸi aÃ§tÄ±

ABD donanmasÄ±na ait gemiler, 800 metre yakÄ±nlarÄ±na gelen Ä°ran donanmasÄ±na uyarÄ± ateÅŸi aÃ§tÄ±.

ABD donanmasÄ±na ait gemiden kendilerine yaklaÅŸan Ä°ran donanmasÄ±na ait 4 gemiye uyarÄ± ateÅŸi açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Ä°RAN GEMÄ°LERÄ°NE UYARI ATEÅžÄ°

Reuters'Ä±n ABD'li yetkililere dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberine göre, telsiz irtibatÄ± ve ABD ordusuna ait bir helikopterden atÄ±lan dumana raÄŸmen kendilerine yakÄ±nlaÅŸan Ä°ran donanmasÄ±na ait dört gemiye uyarÄ± ateÅŸi açÄ±ldÄ±.

800 METREYE KADAR YAKLAÅžTILAR

USS Mahan'dan uyarÄ± fiÅŸeÄŸi, bir ABD helikopterindense duman iÅŸareti atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten yetkililer, Ä°ran gemilerinin USS Mahan ve ona eÅŸlik eden gemilere 800 metre kadar yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. ABD'li yetkililer, bunun ardÄ±ndan Ä°ran gemilerine üç kez uyarÄ± ateÅŸi açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.