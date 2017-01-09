Fransa polisi Ä°slam Avrupa'nÄ±n kanseridir

Fransa SÄ±nÄ±r GÃ¼venliÄŸi Polisi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸanlara gÃ¶nderilen e-postada, MÃ¼slÃ¼manlara hakaret edildiÄŸi ve Ä°slam'dan "Avrupa'nÄ±n kanseri" ÅŸeklinde bahsedildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Fransa'da artan yabancÄ± düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°slamofobik saldÄ±rÄ±lar endiÅŸe yaratÄ±rken, FransÄ±z SÄ±nÄ±r GüvenliÄŸi Polisi Genel MüdürlüÄŸü'nden tüm çalÄ±ÅŸanlara gönderilen bir e-postanÄ±n içeriÄŸinin yayÄ±nlanmasÄ± büyük tepki topladÄ±.

"Ä°SLAM, AVRUPA'NIN KANSERÄ°DÄ°R"

Ulusal TMC kanalÄ±nda yayÄ±nlanan Quotidien isimli programda, FransÄ±z SÄ±nÄ±r GüvenliÄŸi Polisi Genel Merkezi'nden tüm çalÄ±ÅŸanlara gönderilen bir e-postaya yer verildi. Geçen yÄ±l gönderilen e-postanÄ±n ekim ayÄ±nda aynÄ± kurumda çalÄ±ÅŸan bir görevli tarafÄ±ndan ekran fotoÄŸrafÄ±nÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve içeriÄŸinin paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. ProgramÄ±n siyasi danÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan Azzedine Ahmed-Chaouch, tüm çalÄ±ÅŸanlara gönderilen e-postada "Ä°slam Avrupa'nÄ±n kanseridir", "Fransa hiç bu kadar aÄŸÄ±r hasta olmamÄ±ÅŸtÄ±", "Müslümanlar metastazdÄ±rlar" ÅŸeklinde Ä±rkçÄ± ve Ä°slamofobik mesajlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Müslümanlara hakaret içeren cümlelerle dolu e-posta hakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" söyledi.

"Ä°SLAM'IN AVRUPA'DA YAYILMASINA KARÅžI DURUN"

Skandal e-postada "Herkesin, tüm imkanlarÄ± kullanarak Ä°slam'Ä±n Fransa'da ve Avrupa'da yayÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± durmasÄ±" çaÄŸrÄ±sÄ± da yapÄ±lÄ±rken, konuyla ilgili FransÄ±z Polis TeÅŸkilatÄ± tarafÄ±ndan soruÅŸturma açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve e-postayÄ± gönderen görevlinin tesbit edildiÄŸi belirtildi. Skandal e-postayÄ± gönderen kiÅŸinin kimliÄŸi ve bir ceza alÄ±p almadÄ±ÄŸÄ± açÄ±klanmazken, programda SÄ±nÄ±r GüvenliÄŸi Polisi tarafÄ±ndan bir göçmen sorgu merkezine asÄ±lan Ä±rkçÄ± ifadelerle dolu afiÅŸe de yer verildi.

MÜLTECÄ°LERE DAÄžITILAN BATTANÄ°YEYÄ° POLÄ°S ZORLA ALDI

Fransa SÄ±nÄ±r GüvenliÄŸi Polisi, son dönemde göçmenler ve mültecilere uygulanan ÅŸiddet görüntüleri ile gündeme geliyor.Paris'te sokakta barÄ±nan mültecilere aÅŸÄ±rÄ± soÄŸuklar nedeniyle yardÄ±mseverler tarafÄ±ndan daÄŸÄ±tÄ±lan battaniyeleri zorla almaya çalÄ±ÅŸan polislerin görüntüleri de son günlerde dünya basÄ±nÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±. Fransa'da Ä±rkçÄ±, Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± ve Ä°slamofobik saldÄ±rÄ± ve söylemlerdeki artÄ±ÅŸ, birçok uluslararasÄ± kuruluÅŸ tarafÄ±ndan tepki çekmiÅŸ, geliÅŸmelerin endiÅŸe ile takip edildiÄŸi belirtilmiÅŸti.