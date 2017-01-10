Ana Sayfa | DÃœNYA 10/01/2017 08:18

Rusyaâ€™nÄ±n Atina BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸiâ€™nde gÃ¶revli diplomat Ã¶lÃ¼ bulundu

Andrei Malanin

Rusyaâ€™nÄ±n Atina BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸiâ€™nde gÃ¶revli diplomat Andrei Malanin'in evinde Ã¶lÃ¼ olarak bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi

Rus diplomat Andrei Malanin (55), evinde ölü bulundu.Yunan basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere göre, Malanin, pazartesi günü ofisine gelmemesi üzerine büyükelçilik görevlilerince yapÄ±lan aramada, Atina’daki Ä°rodu Attiku Caddesi'ndeki bir apartmanÄ±n üçüncü katÄ±ndaki dairesinde ölü bulundu.Rus diplomatÄ± aramak için evine giden büyükelçilik görevlilerinin, içeriden cevap alamayÄ±nca prosedür gereÄŸi polise haber verdiÄŸi, kapÄ± açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ise Malanin’in yerde sÄ±r üstü yatar vaziyette bulunduÄŸu öÄŸrenildi. Dairenin kapÄ±sÄ±nÄ±n anahtarlarÄ±nÄ±n ise kilidin üzerinde olduÄŸu belirtildi.

Malanin'in cesedi, otopsi yapÄ±lmak üzere adli tÄ±pa gönderildi.

"Ölümü doÄŸal nedenlerden"

Rusya'nÄ±n Atina BüyükelçiliÄŸi'den Tass haber ajansÄ±na yapÄ±lan açÄ±klamada, elçiliÄŸin konsolosluk iÅŸlerinden sorumlu yetkilisi 55 yaÅŸÄ±ndaki Andrey Malanin'in dairesinde ölü bulunduÄŸu doÄŸrulanarak, Rus diplomatÄ±n "doÄŸal nedenlerden dolayÄ±" hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Lionel messi

Lionel Messi'nin heykeli yakÄ±ldÄ±

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ futbolcu Lionel Messi'nin Buenos Aires'teki heykeli kimliÄŸi tespit edilemeyen kiÅŸiler tarafÄ±ndan yakÄ±ldÄ±

yunanistan

Polise ateÅŸ aÃ§an saldÄ±rganlar kalaÅŸnikoflarla polis otobÃ¼sÃ¼nÃ¼ taradÄ±

Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da polis ekibine aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucunda 1 polis yaralandÄ±

musul

DAEÅž'in petrol kuyularÄ±nÄ± ateÅŸe verdiÄŸi bÃ¶lgeden son haber

Irak'Ä±n Musul kentinin gÃ¼neyinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'in ateÅŸe verdiÄŸi 16 petrol kuyusundaki yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼