Rusyaâ€™nÄ±n Atina BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸiâ€™nde gÃ¶revli diplomat Ã¶lÃ¼ bulundu

Rusyaâ€™nÄ±n Atina BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸiâ€™nde gÃ¶revli diplomat Andrei Malanin'in evinde Ã¶lÃ¼ olarak bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi

Rus diplomat Andrei Malanin (55), evinde ölü bulundu.Yunan basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere göre, Malanin, pazartesi günü ofisine gelmemesi üzerine büyükelçilik görevlilerince yapÄ±lan aramada, Atina’daki Ä°rodu Attiku Caddesi'ndeki bir apartmanÄ±n üçüncü katÄ±ndaki dairesinde ölü bulundu.Rus diplomatÄ± aramak için evine giden büyükelçilik görevlilerinin, içeriden cevap alamayÄ±nca prosedür gereÄŸi polise haber verdiÄŸi, kapÄ± açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ise Malanin’in yerde sÄ±r üstü yatar vaziyette bulunduÄŸu öÄŸrenildi. Dairenin kapÄ±sÄ±nÄ±n anahtarlarÄ±nÄ±n ise kilidin üzerinde olduÄŸu belirtildi.

Malanin'in cesedi, otopsi yapÄ±lmak üzere adli tÄ±pa gönderildi.

"Ölümü doÄŸal nedenlerden"

Rusya'nÄ±n Atina BüyükelçiliÄŸi'den Tass haber ajansÄ±na yapÄ±lan açÄ±klamada, elçiliÄŸin konsolosluk iÅŸlerinden sorumlu yetkilisi 55 yaÅŸÄ±ndaki Andrey Malanin'in dairesinde ölü bulunduÄŸu doÄŸrulanarak, Rus diplomatÄ±n "doÄŸal nedenlerden dolayÄ±" hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi.