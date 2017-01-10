DAEÅž'in petrol kuyularÄ±nÄ± ateÅŸe verdiÄŸi bÃ¶lgeden son haber

Irak'Ä±n Musul kentinin gÃ¼neyinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'in ateÅŸe verdiÄŸi 16 petrol kuyusundaki yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Irak Petrol BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü AsÄ±m Cihad, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Kayyara'daki yangÄ±n söndürme çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n Kuzey Petrol Åžirketine baÄŸlÄ± teknik personel ve mühendislerden oluÅŸan ekipler ile Sivil Savunma birliklerinin katkÄ±sÄ±yla sürdüÄŸünü belirterek, "ÇalÄ±ÅŸmalar sonucu 16 kuyudaki yangÄ±n söndürüldü, diÄŸer kuyulardaki yangÄ±nlarÄ±n söndürülmesi için de çalÄ±ÅŸmalar devam ediyor." ifadesini kullandÄ±.

YangÄ±n söndürme ekibinden Yasir ed-Delfi ise AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, petrol kuyularÄ±ndaki yangÄ±n söndürme iÅŸleminin normalden daha zor olduÄŸunu ve farklÄ± ekipmanlar gerektirdiÄŸini söyledi.

Delfi, terör örgütü DEAÅž'Ä±n petrol kuyularÄ±nÄ± ateÅŸe vermeden önce bölgeye döÅŸediÄŸi mayÄ±nlarÄ±n temizlenmesi iÅŸlemleri nedeniyle söndürme çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yavaÅŸ ilerlediÄŸini ifade etti.

Terör örgütü DEAÅž, Haziran 2014'ten bu yana elinde tuttuÄŸu Kayyara'nÄ±n geçen yÄ±l aÄŸustos ayÄ±nda kurtarÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bölgedeki petrol kuyularÄ±nÄ± ateÅŸe vermiÅŸti. Sivil Savunma Ä°daresine baÄŸlÄ± ekipler, petrol kuyularÄ±nda yangÄ±n söndürme çalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediyor.