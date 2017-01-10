Polise ateÅŸ aÃ§an saldÄ±rganlar kalaÅŸnikoflarla polis otobÃ¼sÃ¼nÃ¼ taradÄ±

Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da polis ekibine aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucunda 1 polis yaralandÄ±
Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da PASOK Partisinin merkez binasÄ± önündeki polis ekibine silahlÄ± saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtirildi. Olayda 1 polis memuru yaralanÄ±rken, saldÄ±rganlar kaçtÄ±.Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da sabah saatlerinde PASOK Partisinin merkez binasÄ± önünde polislere silahlÄ± saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtirildi. SaldÄ±rganlar, kalaÅŸnikoflarla polis otobüsünü taradÄ±. Olayda bir polis yaralanÄ±rken saldÄ±rganlar kaçtÄ±. Yerel saatle 06.18'de gerçekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±yÄ± üstlenen olmadÄ±.