Ana Sayfa | DÃœNYA 10/01/2017 08:54

Polise ateÅŸ aÃ§an saldÄ±rganlar kalaÅŸnikoflarla polis otobÃ¼sÃ¼nÃ¼ taradÄ±

yunanistan

Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da polis ekibine aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucunda 1 polis yaralandÄ±

Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da PASOK Partisinin merkez binasÄ± önündeki polis ekibine silahlÄ± saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtirildi. Olayda 1 polis memuru yaralanÄ±rken, saldÄ±rganlar kaçtÄ±.Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da sabah saatlerinde PASOK Partisinin merkez binasÄ± önünde polislere silahlÄ± saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtirildi. SaldÄ±rganlar, kalaÅŸnikoflarla polis otobüsünü taradÄ±. Olayda bir polis yaralanÄ±rken saldÄ±rganlar kaçtÄ±. Yerel saatle 06.18'de gerçekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±yÄ± üstlenen olmadÄ±.

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