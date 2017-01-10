Lionel Messi'nin heykeli yakÄ±ldÄ±

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ futbolcu Lionel Messi'nin Buenos Aires'teki heykeli kimliÄŸi tespit edilemeyen kiÅŸiler tarafÄ±ndan yakÄ±ldÄ±

Ronaldo'nun Messi'yi geçip dünyada yÄ±lÄ±n oyuncusu seçilmesinin ardÄ±ndan Arjantin'den tatsÄ±z bir haber geldi.Milli takÄ±mÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±ktan sonra birçok kesimin karardan vazgeçirmek istediÄŸi Messi için Arjantin devleti, Buenos Aires'te yÄ±ldÄ±z futbolcunun heykelini dikmiÅŸti.

YürüyüÅŸ yolundaki Messi heykeli kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler tarafÄ±ndan yÄ±kÄ±lÄ±rken Buenos Aires yönetiminden ise olayla ilgili bir açÄ±klama geldi. OlayÄ±n faillerinin bulunmasÄ± için çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirten yöneticiler, yaÅŸanan bu durumu barbarlÄ±k olarak nitelendirdi. Öte yandan Buenos Aires yöneticileri, Messi'nin heykelinin onarÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± da belirtti.

YürüyüÅŸ yolunda Messi'nin dÄ±ÅŸÄ±nda diÄŸer ünlü Arjantinli sporcularÄ±n heykelleri de bulunuyor. çim hokeyi yÄ±ldÄ±zÄ± Luciana Aymar, tenisçi Gabriela Sabatini ve Guillermo Vilas, Formula 1'in eski ÅŸampiyonlarÄ±ndan Juan Manuel Fangio ve NBA ekiplerinden San Antonio Spurs formasÄ± giyen Manu Ginobili'nin heykelleri, Messi'nin heykeliyle aynÄ± alanda yer alÄ±yor.