ABD ve Rus uÃ§aklarÄ± Suriye hava sahasÄ±nda az kalsÄ±n Ã§arpÄ±ÅŸacaktÄ±

ABD ve Rusya arasÄ±ndaki gerginlik, Suriye Hava sahasÄ±nda da etkili oldu.

ABD ve Rusya arasÄ±nda diplomatik gerginlik devam ederken, iki ülkenin de asker bulundurduÄŸu Suriye'den tehlikeli bir yakÄ±nlaÅŸma haberi geldi.Washington Post'ta yer alan habere göre, ABD ve Rusya'ya ait iki uçak Suriye hava sahasÄ±nda tehlikeli bir biçimde yakÄ±nlaÅŸtÄ±.Habere göre, Suriye semalarÄ±nda uçmakta olan bir ABD radar uçaÄŸÄ±, Su-35 tipi Rus savaÅŸ uçaÄŸÄ±nÄ±n yaklaÅŸmakta olduÄŸunu farketti. Rus savaÅŸ uçaÄŸÄ±nÄ±n ABD uçaÄŸÄ±nÄ± taciz etmesi üzerine, ABD'li pilotun Rus pilotu bir kaç kez uyardÄ±ÄŸÄ± ancak Rus pilottan cevap alamadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

SIK SIK KARÅžI KARÅžIYA GELÄ°YORLAR

Gazete, Rus ve ABD uçaklarÄ±nÄ±n Suriye'de sÄ±k sÄ±k karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiÄŸini ve yaÅŸanabilecek uluslararasÄ± bir kazanÄ±n sürpriz olmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.