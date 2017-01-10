ABD Hava Kuvvetleri'nin yeni nesil eÄŸitim uÃ§ak projesine TÃ¼rkiye de aday

ABD Hava Kuvvetleri'nin geliÅŸtireceÄŸi yeni nesil eÄŸitim uÃ§ak projesi iÃ§in TÃ¼rkiye'den TUSAÅž ile SNC birleÅŸerek Freedom Aircraft Ventures LLC isimli ortak bir ÅŸirket kurarak adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Türk HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Sanayii A.Åž. (TUSAÅž/TAI) ABD Hava Kuvvetleri için geliÅŸtirilecek yeni nesil eÄŸitim uçaÄŸÄ± projesi için aday oldu. TUSAÅž ihaleye, yerli yolcu uçaÄŸÄ± projesini üstlenen Eren Özmen- Fatih Özmen çiftine ait SNC (Sierra Nevada Corporation) ile birlikte giriyor.

DEV RAKÄ°PLERLE YARIÅžACAK

TUSAÅž ile SNC, ABD Hava Kuvvetleri'nin projesine aday olabilmek için "Freedom Aircraft Ventures LLC" isimli ortak ÅŸirket kurdu. Ä°halede Boeing, Lockheed Martin gibi dev rakiplerle yarÄ±ÅŸacaklar. Proje kapsamÄ±nda üretilecek uçaklar ABD Hava Kuvvetleri'nin halen kullanmakta olduÄŸu T-38 Talon eÄŸitim uçaklarÄ±nÄ±n yerini alacak. TUSAÅž ile SNC'nin geliÅŸtireceÄŸi uçaÄŸÄ±n Türk Hava Kuvvetleri'nin eÄŸitim uçaÄŸÄ± projesine de yön vereceÄŸi deÄŸerlendiriliyor.