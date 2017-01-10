Filipinler'de korkutan deprem

Filipinler'in Sulu bÃ¶lgesinde 7.3 ÅŸiddetinde deprem yaÅŸandÄ±.
Filipinler'in güneydoÄŸusunda bulunan Sulu bölgesinde 7.3 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 617 kilometre derinliÄŸinde gerçekleÅŸtiÄŸi açÄ±klandÄ±.
Filipinler'in güneydoÄŸusunda bulunan Sulu bölgesinde 7.3 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 617 kilometre derinliÄŸinde gerçekleÅŸtiÄŸi açÄ±klandÄ±.
Avusturya DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Entegrasyon BakanÄ± Sebastian Kurz'un gÃ¼ndeme taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± "tÃ¼rban" yasaÄŸÄ± Ã¶nerisi, Ã¼lkedeki sivil toplum temsilcileri ve din adamlarÄ±nÄ±n tepkisini Ã§ekti.
Olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle Macaristan'da 80 kiÅŸi donarak can verdi.
Pazartesi gÃ¼nÃ¼nden bu yana kendinden haber alÄ±namamasÄ± Ã¼zerine hakkÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸlatÄ±lan Atina BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin Rus elÃ§isi evinde Ã¶lÃ¼ bulundu.