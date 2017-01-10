Ana Sayfa | DÃœNYA 10/01/2017 12:40

Filipinler'de korkutan deprem


Filipinler'in Sulu bÃ¶lgesinde 7.3 ÅŸiddetinde deprem yaÅŸandÄ±.

Filipinler'in güneydoÄŸusunda bulunan Sulu bölgesinde 7.3 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 617 kilometre derinliÄŸinde gerçekleÅŸtiÄŸi açÄ±klandÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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TÃ¼rban yasaÄŸÄ± Ã¶nerisi din Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne ve kadÄ±n hakkÄ±na yapÄ±lmÄ±ÅŸ saldÄ±rÄ±dÄ±r

Avusturya DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Entegrasyon BakanÄ± Sebastian Kurz'un gÃ¼ndeme taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± "tÃ¼rban" yasaÄŸÄ± Ã¶nerisi, Ã¼lkedeki sivil toplum temsilcileri ve din adamlarÄ±nÄ±n tepkisini Ã§ekti.


Macaristan adeta buz tuttu 80 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle Macaristan'da 80 kiÅŸi donarak can verdi.


Rusya'ya bir darbe daha Rus diplomat Ã¶lÃ¼ bulundu

Pazartesi gÃ¼nÃ¼nden bu yana kendinden haber alÄ±namamasÄ± Ã¼zerine hakkÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸlatÄ±lan Atina BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin Rus elÃ§isi evinde Ã¶lÃ¼ bulundu.