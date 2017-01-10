Ana Sayfa | DÃœNYA 10/01/2017 12:42

Rusya'ya bir darbe daha Rus diplomat Ã¶lÃ¼ bulundu


Pazartesi gÃ¼nÃ¼nden bu yana kendinden haber alÄ±namamasÄ± Ã¼zerine hakkÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸlatÄ±lan Atina BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin Rus elÃ§isi evinde Ã¶lÃ¼ bulundu.

Yunan basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±, 55 yaÅŸÄ±ndaki Andrei Malanin isimli diplomatÄ±n, pazartesi gününden bu yana kendisinden haber alÄ±nmamasÄ± üzerine, büyükelçilik görevlilerince yapÄ±lan arama sonucunda Atina’nÄ±n merkezinde yer alan Ä°rodu Attiku caddesindeki bir apartmanÄ±n üçüncü katÄ±nda bulunan dairesinde ölü bulunduÄŸunu duyurdu. Rus diplomatÄ±n ölüm nedeninin belirlenmesi için Atina Emniyet MüdürlüÄŸünce inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

ÖLÜMÜ DOÄžAL NEDENLERDEN

Rusya’nÄ±n Atina BüyükelçiliÄŸi’nde görevli Rus diplomatÄ±n ölümünün ÅŸüpheli olmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Rusya'nÄ±n Atina BüyükelçiliÄŸi'den Tass haber ajansÄ±na yapÄ±lan açÄ±klamada, elçiliÄŸin konsolosluk iÅŸlerinden sorumlu yetkilisi 55 yaÅŸÄ±ndaki Andrey Malanin'in dairesinde ölü bulunduÄŸu doÄŸrulanarak, Rus diplomatÄ±n "doÄŸal nedenlerden dolayÄ±" hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi. Daha önce Yunan basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde, Rus diplomatÄ±n, pazartesi gününden bu yana kendisinden haber alÄ±nmamasÄ± üzerine, büyükelçilik görevlilerince yapÄ±lan arama sonucunda Atina’nÄ±n merkezinde yer alan Ä°rodu Attiku caddesindeki bir apartmanÄ±n üçüncü katÄ±nda bulunan dairesinde ölü bulunduÄŸunu duyurulmuÅŸtu.  Rus diplomatÄ±n ölüm nedeninin belirlenmesi için Atina Emniyet MüdürlüÄŸünce inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±. 

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