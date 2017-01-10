Macaristan adeta buz tuttu 80 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle Macaristan'da 80 kiÅŸi donarak can verdi.

Macaristan Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, ülkede etkili olan soÄŸuk hava 1985 yÄ±lÄ±nda ölçülen eksi 26,5 derece soÄŸuk rekorunu geçti. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 8 Ocak gecesi PeÅŸte bölgesinde eksi 28,1 dereceyi görerek yeni bir rekora imza attÄ±.

“80 KÄ°ÅžÄ° DONARAK HAYATINI KAYBETTÄ°”

Macar Sosyal Forumu tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada ise Macaristan genelinde 2016 sonbaharÄ±ndan aralÄ±k sonuna kadar 80 kiÅŸinin donarak hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi. Verilen bilgilerde, ölenlerin 20'sinin sokakta, 27'sinin evinde, 33'ünün ise hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken yolda ya da hastanede yapÄ±lan müdahalelere raÄŸmen donarak hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi. AçÄ±klamada ayrÄ±ca geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± döneminde 45 kiÅŸinin soÄŸuktan donarak hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.