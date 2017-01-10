TÃ¼rban yasaÄŸÄ± Ã¶nerisi din Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne ve kadÄ±n hakkÄ±na yapÄ±lmÄ±ÅŸ saldÄ±rÄ±dÄ±r

Avusturya DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Entegrasyon BakanÄ± Sebastian Kurz'un gÃ¼ndeme taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± "tÃ¼rban" yasaÄŸÄ± Ã¶nerisi, Ã¼lkedeki sivil toplum temsilcileri ve din adamlarÄ±nÄ±n tepkisini Ã§ekti.

SOS Mitmensch adlÄ± sivil toplum örgütü adÄ±na açÄ±klama yapan Alexander Pollak, Kurz’un önerisinin yabancÄ±larÄ±n uyum süreciyle örtüÅŸmediÄŸini kaydederek, “Kim toplumsal uyumu güçlendirmek istiyorsa, yabancÄ±laÅŸtÄ±rma, dÄ±ÅŸlama ve kutuplaÅŸmaya olanak sunmamalÄ±” dedi. Pollak, öÄŸretmenlerin ne tür kÄ±yafetler giydiÄŸinden ziyade, gençlere iyi eÄŸitim verip vermediÄŸinin önemli olduÄŸunu vurguladÄ±.

AÅžIRI SAÄžCI YAKLAÅžIM

Avusturya Musevi Cemaati kanaat önderlerinden haham Schlomo Hofmeister ve Müslüman toplumu temsilen imam Ramazan Demir, Avusturya devlet televizyonuna yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamada, baÅŸörtüsü yasaÄŸÄ±nÄ± ‘dÄ±ÅŸlayÄ±cÄ± ve din karÅŸÄ±tÄ±’ olarak tanÄ±mladÄ±. Ülkede baÅŸörtüsünün yasaklanmasÄ±na yönelik giriÅŸimleri, eski aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± yaklaÅŸÄ±mlara benzeten Demir, “Böyle bir yasa önerisi din özgürlüÄŸüne ve kadÄ±n haklarÄ±na yapÄ±lmÄ±ÅŸ aÄŸÄ±r bir saldÄ±rÄ±dÄ±r” dedi.

HIRÄ°STÄ°YANLIKTA DA VAR

Hofmeier ise baÅŸörtüsünün, Ä°slam geleneÄŸinde dini bir sembol olduÄŸunu belirtti. Benzer dini kÄ±yafetlerin Musevilik ve HÄ±ristiyanlÄ±k inancÄ±nda da olduÄŸuna iÅŸaret eden Hofmeier, bu dini simgelerin kabullenilmesi gerektiÄŸini dile getirdi. Bu ve benzeri tartÄ±ÅŸmalarÄ±n toplumu gereksiz yere kutuplaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dikkati çeken Hofmeier, uyum çaÄŸrÄ±sÄ±yla asimilasyonu kastedenlerin, saÄŸ popülist söylemlerle oy toplama çabasÄ±nda olduÄŸunu kaydetti.