Havada panik anlarÄ± takÄ±m taÅŸÄ±yan uÃ§ak acil iniÅŸ yaptÄ±

Almanya 3. Ligi ekiplerinden Erfurt takÄ±mÄ±nÄ±n uÃ§aÄŸÄ±na ÅŸimÅŸek Ã§arpmasÄ± sonucunda uÃ§ak acil iniÅŸ yaptÄ±

Ligin ikinci yarÄ±sÄ± için hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± Antalya'da sürdürmek isteyen az sayÄ±da Alman takÄ±mÄ±ndan biri olan Erfurt'u taÅŸÄ±yan uçaÄŸÄ±n baÅŸÄ±na talihsiz bir olay geldi. Alman kafilesini taÅŸÄ±yan uçaÄŸa ÅŸimÅŸek çarptÄ±. Bu nedenle Dalaman'a zorunlu iniÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Dalaman'da etkili olan ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ ve fÄ±rtÄ±na nedeniyle kafileyi Antalya'ya taÅŸÄ±yan uçaÄŸÄ±n Dalaman'dan hareket edemediÄŸi bildirildi. Alman takÄ±mÄ±nÄ±n ise durumunun iyi olduÄŸu ve herhangi ciddi bir durumun olmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.