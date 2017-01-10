Ana Sayfa | DÃœNYA 10/01/2017 15:31

Havada panik anlarÄ± takÄ±m taÅŸÄ±yan uÃ§ak acil iniÅŸ yaptÄ±

uÃ§ak kazasÄ±

Almanya 3. Ligi ekiplerinden Erfurt takÄ±mÄ±nÄ±n uÃ§aÄŸÄ±na ÅŸimÅŸek Ã§arpmasÄ± sonucunda uÃ§ak acil iniÅŸ yaptÄ±

Ligin ikinci yarÄ±sÄ± için hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± Antalya'da sürdürmek isteyen az sayÄ±da Alman takÄ±mÄ±ndan biri olan Erfurt'u taÅŸÄ±yan uçaÄŸÄ±n baÅŸÄ±na talihsiz bir olay geldi. Alman kafilesini taÅŸÄ±yan uçaÄŸa ÅŸimÅŸek çarptÄ±. Bu nedenle Dalaman'a zorunlu iniÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Dalaman'da etkili olan ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ ve fÄ±rtÄ±na nedeniyle kafileyi Antalya'ya taÅŸÄ±yan uçaÄŸÄ±n Dalaman'dan hareket edemediÄŸi bildirildi. Alman takÄ±mÄ±nÄ±n ise durumunun iyi olduÄŸu ve herhangi ciddi bir durumun olmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. 

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